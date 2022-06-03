إطلاق نار قرب كنيسة فى ولاية أيوا الأمريكية ومقتل 3 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وقال نيكولاس لينى المسؤول فى مكتب رئيس شرطة مقاطعة ستورى إن الرجل قتل المرأتين خارج كنيسة كورنرستون، وهى كنيسة عملاقة فى ضواحى أميس، مضيفا أن المحققين لم يعرفوا أعمار القتلى بعد.
وأشار لينى إلى أن مطلق النار انتحر على ما يبدو، لكن التحقيق فى ملابسات وفاته لا يزال مستمرا.
ولم يحدد مكتب الشرطة هوية القتلى ولم يذكر تفاصيل حول سبب إطلاق النار.
وفى وقت سابق، أفادت الشرطة فى ولاية ويسكونسن، بسقوط عدد من الجرحى جراء إطلاق نار فى مقبرة أثناء جنازة بمدينة راسين.
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