حالا.. استعلم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

استعلم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق، احتلت تلك الكلمات قوائم البحث على جوجل، حيث يرغب جميع طلاب الصف السادس الابتدائي بدولة العراق معرفة نتيجة الدور الأول للعام الدراسي الجديد 2022، فقد انتهى جميع الطلاب من أداء الاختبارات في جميع محافظات دولة العراق، ولم يتم تسجيل أي شكاوي لوزارة التربية والتعليم العراقية، فقد كانت الاختبارات في مستوى الطالب المتوسط، ولم يقلق أولياء الأمور على أولادهم هذا العام من أداء الاختبارات في المدارس، فقد كانت وزارة التعليم العراقية حريصة على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس لمنع تفشي فيروس كورونا، كما كانت هناك متابعات يومية من الإدارات التعليمية للجان الإمتحانات.

استعلم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 بالعراق

مصطلح نتائج الصف السادس الابتدائي يدونه الطلاب بشكل يومي على محركات البحث للرغبة في معرفة النتيجة، حيث بدأت عمليات التصحيح في كنترولات محافظات العراق بعد الإنتهاء من أداء الاختبارات، كما بدأت عمليات رصد الدرجات والمراجعة النهائية وتسجيل اسم كل طالب ودرجاته الحاصل عليها، ومن المقرر أن تظهر نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول في بعض محافظات العراق قبل الأخري، فهناك محافظات قد انتهت من أداء الإختبارات قبل باقي المحافظات.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول فور الانتهاء من عمليات التصحيح، ولكن لابد من المراجعة على الدرجات قبل الإعلان عن النتيجة لحصول كل طالب على درجاته، وقد أتاحت عدة روابط يمكن من خلالها لجميع الطلاب الحصول على النتيجة من خلاله، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي من خلال إتباع الآتي.