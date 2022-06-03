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عمر شويل - جدة رابط حجز الحج 1443 المسار الإلكتروني الذي يقوم فيه حجاج الداخل بالاستفادة من الخدمات التي تقوم وزارة الحج والعمرة بتقديمها إلى زوار بيت الله الحرام، ويعتبر الحجز لأداء الفرض الخامس من فروض الإسلام مسار انتظار وترقب جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويكون للمقيمين بالمملكة والمواطنين السعوديين حظ من زيارة بيت الله وفق عدد من المعايير التي تضمن أداء الفريضة بسلام واستمراريتها كل عام.

رابط حجز الحج 1443 المسار الإلكتروني Absher قائمة أسعار باقات الحج localhaj.haj.gov.sa

في بيان من وزارة الحج والعمرة على الموقع الرسمي لها عن حجز وتسجيل الحج هذا العام، حيث أعلنت التحضير لاستيعاب مليون حاج في ها العام، وقد قامت الوزارة بالاشتراك مع منصات المملكة الحكومية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة وكذلك الطيران المدني بالاتفاق والتضافر للخروج بموسم حج ناجح دون إخفاقات، وبعد التحضير الجيد أعلنت فتح باب قبول الراغبين في الحج من خارج المملكة، من الدول التي قامت بتحديدها حسب المستوى الأمني وحسب وبائية فيروس كرونا في كل منها، وأتاحت أيضا التسجيل الإلكتروني في حملات الحج المجانية.

قائمة أسعار باقات الحج 1443

أعلنت وزارة الحج والعمرة الأسعار الأولية لباقات الحج هذا لعام للجميع، على أن يتم تحديد السعر النهائي الذي يتم دفعة بعد قبول الحجاج:

الاشتراك في البرنامج الاقتصادي: الأسعار من 3829 إلى 5456 ريال سعودي للفرد الواحد.

التسجيل في البرنامج العام: تبدأ أسعار الحملة من 6833 إلى 15540 ريال سعودي للفرد الواحد.

أسعار الحج الميسر: 3638 ريال سعودي للفرد الواحد.

التسجيل في باقة التوفير: تتراوح الأسعار ما بين 3447 إلى 4797 ريال سعودي للفرد الواحد.

الاشتراك في باقة الضيافة بلس: تبدأ أسعارها من 7561 إلى 8161 ريال سعودي للفرد الواحد.

وقد قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن نتائج قبول الحج المنخفض التكاليف والحج السياحي في عدد من الدول العربية، حيث تقوم الدول المقبولة بتسجيل أعداد الحجاج والالتزام بالشروط العامة والخاصة لكل باقة من الزوار، القوانين العامة لزيارة المملكة وقوانين تنظيم عملية الحج والعمرة.

إطلاق الاشتراك والتسجيل في حملات الحج المجاني (الراجحي)

أطلق ابناء عبد العزيز الراجحي باقات الحج المجاني لغير القادرين من حجاج الداخل، وهنالك العديد من الباقات أيضا مجانية من عدد من الشركات، حيث تم إتاحة الحجز في الحج المجاني 1443 وفق الشروط العامة التي تم تحديدها على أن يقوم الراغب في زيارة بيت الله الحرام قادر على السعي والجهد ويكون محصن بجرعة أو أكثر من لقاحات كرونا، كما يجب ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد.

أرقام وزارة الحج السعودية للتواصل وتقديم الشكاوى

الاتصال على رقم الهاتف: وهو 8004304444 – 00966920002814.

الرمز البريدي: هو صندوق بريد 2475 – الرمز البريدي 11183.

التراسل عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

رابط حجز الحج 1443 المسار الإلكتروني