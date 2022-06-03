نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم موعد التسجيل في الحج لعام 1443/2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة اليوم موعد التسجيل في الحج لعام 1443/2022، ينتظر الكثير من الأشخاص تحديد موعد الحجز لأداء فريضة الحج لهذا العام واليوم صدر قرار من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن ذلك، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويًا على أبرز ما جاء في هذا القرار، فتابعونا.
اليوم موعد التسجيل في الحج لعام 1443/2022
أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن اليوم الموافق الجمعة 1443/11/04هـ – 2022/06/03م، هو أول أيام التسجيل في الحج لعام 1443، في حين أن التسجيل في المسابقة الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية فقط يبدأ من اليوم الجمعة ويستمر لمدة 9 أيام فقط.
كما أشارة أيضا في قرارها أن نتائج التقديم وفرزها لن يتم حديده نهائيًا بناءًا على أسبقية التقديم ولكن يتم تحديده بناءً على استيفاء كافة الشروط المطلوبة من قبل الوزارة، والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.
شروط الحج لعام 1443
- الأشخاص الذين يرغبون في أداء فريضة الحج هم بين 18 و 65 سنة.
- مصل بلقاح كورونا وغير مصاب بمرض مزمن.
- التسجيل الفردي عبر رابط التسجيل.
- طلب تصريح عبر أبشر، حيث يمكنك استخدام رقم التعريف الخاص بك للاستعلام عن حجز تصريح عبر منصة أبشر.
رابط التسجيل في مناسك الحج في المملكة العربية السعودية
أطلقت وزارة الحج والعمرة رابطًا إلكترونيًا لمن يريد أداء فريضة الحج إلى مكة من أراضي المملكة العربية السعودية ورابط تسجيل، حيث يمكن قراءة جميع الشروط.
رابط لتسجيل طلب حج مكة الخاص بك في المملكة العربية السعودية.
حج مكة الداخلي 2022
موسم الحج 2022 م 1443 هـ، تفصل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أيامًا عن فتح الباب إلكترونيًا لقبول طلبات الحج في مكة المكرمة 2022، مع إجراءات وأسعار تقديم الملايين من الحج في مكة المكرمة.
كيفية التسجيل في تطبيق أبشر
- ادخل إلى منصة أبشر واختر شخصًا.
- أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.
- أيضا الضغط على كلمة “الطلبات الإلكترونية” واختيار “جوازات السفر”.
- اضغط على كلمة استفسار عام لمعرفة حقك في أداء فريضة الحج.
- علاوة على ذلك أدخل البيانات من رقم التعريف ورمز التحقق وانقر في حقل العرض.
- إظهار جميع حالات تصريح الحج.
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