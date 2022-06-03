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عمر شويل - جدة اليوم موعد التسجيل في الحج لعام 1443/2022، ينتظر الكثير من الأشخاص تحديد موعد الحجز لأداء فريضة الحج لهذا العام واليوم صدر قرار من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بشأن ذلك، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويًا على أبرز ما جاء في هذا القرار، فتابعونا.

اليوم موعد التسجيل في الحج لعام 1443/2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أن اليوم الموافق الجمعة 1443/11/04هـ – 2022/06/03م، هو أول أيام التسجيل في الحج لعام 1443، في حين أن التسجيل في المسابقة الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية فقط يبدأ من اليوم الجمعة ويستمر لمدة 9 أيام فقط.

كما أشارة أيضا في قرارها أن نتائج التقديم وفرزها لن يتم حديده نهائيًا بناءًا على أسبقية التقديم ولكن يتم تحديده بناءً على استيفاء كافة الشروط المطلوبة من قبل الوزارة، والتي سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

شروط الحج لعام 1443

الأشخاص الذين يرغبون في أداء فريضة الحج هم بين 18 و 65 سنة.

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التسجيل الفردي عبر رابط التسجيل.

طلب تصريح عبر أبشر، حيث يمكنك استخدام رقم التعريف الخاص بك للاستعلام عن حجز تصريح عبر منصة أبشر.

رابط التسجيل في مناسك الحج في المملكة العربية السعودية

أطلقت وزارة الحج والعمرة رابطًا إلكترونيًا لمن يريد أداء فريضة الحج إلى مكة من أراضي المملكة العربية السعودية ورابط تسجيل، حيث يمكن قراءة جميع الشروط.

رابط لتسجيل طلب حج مكة الخاص بك في المملكة العربية السعودية.

حج مكة الداخلي 2022

موسم الحج 2022 م 1443 هـ، تفصل وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أيامًا عن فتح الباب إلكترونيًا لقبول طلبات الحج في مكة المكرمة 2022، مع إجراءات وأسعار تقديم الملايين من الحج في مكة المكرمة.

كيفية التسجيل في تطبيق أبشر