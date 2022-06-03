نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني عبر البوابة الالكترونية لجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني حيث قامت العديد من المحافظات داخل جمهورية مصر العربية بأطلاق نتائج الشهادة الإعدادية مع تباين نسب النجاح حسب كل محافظة فهناك محافظة الجيزة التي وصلت نسب النجاح فيها إلى 82.6% وفي مقالنا اليوم نعرض لكم نتيجة الشهادة الإعدادية وميعاد إطلاقها في المحافظات التي لم تظهر فيها، حيث تم الإعلان من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أطلاق رابط إلكتروني للاستعلام عندي نهائي الشهادة الإعدادية برقم الجلوس من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت ويسمى منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 ترم ثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه فيما يتعلق برابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال رقم الجلوس عن طريق منصة نتيجة الشهادة الإعدادية فمن الجدير بالذكر أن كل المحافظات التى تأتي في قائمتها فقط هي المحافظات التي أطلقت نتيجة الشهادة الإعدادية ويتم ظهور نتائج باقي المحافظات في الوقت القريب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظات

يستطيع كل طالب وطالبة في الشهادة الإعدادية الاطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال رقم الجلوس عن طريق الذهاب إلى منصة نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2022 ثم الضغط هو كلمة اختيار المحافظة ثم تسجيل رقم الجلوس ثم النقر على كلمة عرض النتائج.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم داخل محافظة الجيزة بأطلاق نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية ووصلت نسب النجاح فيها إلى 82.6% ووصل عدد الطلاب الذين تقدموا لدخول الإمتحانات 183881 طالب وطالبة على مستوى مديريات الجيزة، ووصل أجمالي عدد الطلاب المتفوقين في الشهادة الإعدادية 91طالب وطالبة.

تم أطلاق نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للطلاب المكفوفين ووصلت نسبة نجاحهم إلى 92.86% والطلاب الذين يعانون من الصم وضعاف السمع وصلت نسبة نجاحهم إلى 90% والطلاب التابعين للقسم المهني في الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.86 ٪

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الروابط التالية: