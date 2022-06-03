انقذ أسنانك من الضياع.. تبييض الأسنان بسرعة وإزالة الجير بوصفة آمنة تماماً على اللثة لابتسامة رائعة

حلم كل شخص هو طريقة سحرية لتبييض الأسنان بسرعة، حيث أن بياض الأسنان من الأشياء التي تعطي للوجه جمال خاص به، وكذلك تعطي للإنسان ثقة في نفسه بعدما فقدها نتاج اللون الأصفر الذي يطغى على كل أسنانه، واليوم سنطلعكم على أفضل طريقة للحصول على أسنان ناصعة بشكل سريع.

تبييض الأسنان بسرعة

لحسن الحظ هناك الكثير من الطرق التي يمكن بها استعادة الضحكة مرة أخرى، فالأمر أصبح بسيطًا ببعض الحيل، وكذلك التوقف عن بعض الأشياء، فدعونا ننتقل فورًا للحلول.

استخدام قشر الموز

يتميز قشر الموز بأن له الكثير من الفوائد التي من شأنها تبييض الأسنان، حيث أن يحتوي على الكثير من الفيتامينات، والمعادن اللازمة مثل البوتاسيوم، وكذلك الماغنسيوم، والتي تمتص من خلال الأسنان.

وعند استخدامك للموز اختر الناضج منه، ولا تستخدم نهائيًا القشر ذو اللون الأسود، وقم بفرك أسنانك بشكل جيد من خلال القشرة من الداخل، ويفضل استخدامها بعد أن يتم تقشيرها على الفور فهنا تكمن الفائدة.

في الأثناء التي تقوم فيها بفرك أسنانك بقشرة الموز عليك أن تبقي فمك مفتوح، وأن تبعد شفاهك عن أسنانك تمامًا عليك أن تتركها بهذا الوضع على الأقل 5 دقائق لكي تأخذ نتيجة رائعة.

صودا الخبز

لها اسم آخر وهو بيكربونات الصوديوم، فهي من أفضل الأشياء التي تعمل على تبييض الأسنان فتزيل أي لون أصفر في أسنانك، وتجعلها ناصعة البياض.

فتقوم بخلط كمية بسيطة جدًا منها مع معجون الأسنان الخاص بك، ثم افرك به أسنانك، قم بتكرارها مرة واحدة في الأسبوع فقط.

ويمكن خلطها مع غسول الفم مع كوب من المياه الباردة 3 مرات في اليوم، وذلك من خلال الغرغرة بهم.

قشر البرتقال

من أكفأ الطرق أيضًا استخدام قشر البرتقال للتخلص نهائيًا من الأسنان الصفراء، وذلك من خلال الفرك الجيد للأسنان باستخدام الطبقة الداخلية لقشر البرتقال.

حيث أن احتوائه على فيتامين c، وكذلك الكالسيوم كفيلان بالقضاء على كافة الكائنات الدقيقة طوال استغراقك في النوم.

في حالة لم يتوفر لديك البرتقال لتأخذ منه القشرة يمكنك اللجوء حينها إلى المسحوق الخاص بقشر البرتقال.

هذه هي أفضل طرق تبييض الأسنان بسرعة، فهي آمنة كليًا، ونتائجها ممتازة إذا تم الاستمرار عليها، والمحافظة على أسنانك من خلال العناية اليومية بها.