نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم “نتائج 3 اعدادي” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغل نتيجة الصف الثالث الإعدادي عقول الكثير من أولياء الأمور والطلاب والطالبات في الفترة الأخيرة، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات وبدأت الكثير من المحافظات بإجراء عملية التصحيح ورصد الدرجات لمابيع المواد الدراسية التي خضع لها الطلاب حيث منهم من قام باعتماد النتيجة والإعلان عنها، كما يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم ولكن فور الإعلان عن ظهورها عبر المواقع الرسمية، ولذلك كنا حريصين على توضيح طرق الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة من خلال موقعنا.. تابعونا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 برقم الجلوس

لقد تم اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي في العديد من المحافظات، حيث قام محافظ الجيزة أحمد راشد باعتماد النتيجة، وقد بلغت نسبة النجاح 82,6٪، وقام بأداء الامتحانات ١٨٣٨٨١ طالب وطالبة، ولقد نجح منهم ١٥٠١٣٤ طالب وطالبة، وقد بلغ عدد الطلاب الأوائل ٩١ طالب وطالبة، وإن نسبة النجاح مرتفعة.

وقام اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بنسبة نجاح بلغت 78,83٪، َلقد بلغت نسبة حضور الطلاب لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي ٦٠ ألف و٣١٠ طالب وطالبة.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢

يستطيع الطلاب والطالبات معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٠٢٢ بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

الخطوة الثانية: ثم يتم الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الخطوة الثالثة: ثم يتم الدخول على نتائج الطلاب.

الخطوة الرابعة: ثم يتم اختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022.

الخطوة الخامسة: ثم يتم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به.

الخطوة السادسة: ثم يتم بعد ذلك الضغط على أيقونة عرض النتيجة، وسوف تظهر النتيجة.

مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي 2022

يبلغ مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي ٢٨٠ درجة، ولكل مادة درجات مخصصة لها كالآتي:

اللغة العربية ٨٠ درجة.

اللغة الإنجليزية ٦٠ درجة.

الرياضيات ٦٠ درجة.

الدراسات الاجتماعية ٤٠ درجة.

العلوم ٤٠ درجة.

وهناك مواد لا تضاف إلى المجموع وهي مادة التربية الدينية ومادة الحاسب الآلي ولكن يشترط أن يحصل الطالب فيها على درجة النجاح على الأقل .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري