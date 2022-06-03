رابط نتائج المربع الالكتروني بالكويت 2022 نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني

رابط نتائج المربع الالكتروني بالكويت 2022 يترقب الطلاب في الكويت ظهور نتائج المربع الالكتروني لنهاية العام الدراسي التي أجرواها خلال الأيام الماضية وسط إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية أنه تتم خلال الفترة الحالي عمليات تصحيح أوراق الطلاب ورصد الدرجات، من أجل القيام باعتماد النتيجة وبدء أعمال الكنترول ورفع النتائج بشكل رسمي على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي والمعتمد من قبل الوزارة من أجل ظهور نتائج الطلاب عليه، ونوضح اليوم رابط الاستعلام عن نتائج المربع الذهبي من أجل تسهيل عمليات بحث الطلاب عن نتائجهم فور ظهورها رسمياً.

نتائج المربع الإلكتروني لطلاب الكويت

وبحسب أخر تصريحات المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الكويتية أن نتائج المربع الإلكتروني للطلاب بمختلف مراحل التعليم النقل بخلاف شهادة الثانوية العامة سوف تظهر خلال عدة ساعات، وذلك بعد الانتهاء من رصدها على موقع الوزارة المخصص لرفع نتائج الطلاب، حيث يستطيع جميع الطلاب بعد اعتماد ظهور النتيجة رسمياً من قبل الوزارة الاستعلام عن نتائج المربع الالكترونى بواسطة الرقم المدني او رقم الهوية ، كما يمكن الاطلاع على جميع نتائج الطلاب من خلال تحميل نتائجهم ودرجاتهم ونوضح اليوم رابط الاستعلام عن النتائج لجميع المراحل التعليمية عدا مرحلة الثانوية العامة، وسيتم نزول درجات الطلاب على الموقع بعد اعتماد النتيجة على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة أو يمكن معرفة النتيجة من خلال المدارس في جميع أنحاء البلاد.

رابط نتائج المربع الإلكتروني لطلاب الكويت 2022

وقد قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بتوفير موقع رسمي تابعا لها من أجل تسهيل الاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية من خلاله، ومن المقرر أن يتم رفع نتائج المربع الإلكتروني لمختلف الطلاب على هذا الموقع ويمكن للطلاب الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم ومعرفة النتائج وذلك بإتباع الخطوات التالية: