نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ظهرت” رابط نتائج السادس الابتدائي 2022 مثنى عبر نتائجنا Results في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس الابتدائي 2022 مثنى، والتي ظهرت منذ قليل عبر موقع نتائجنا الرسمي، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال كيفية استخراجهأ، وويمكنكم أيضا مشاركتنا اسمكم واسم المدرسة في محافظة مثنى وسنقوم بإحضار النتيجة ليكم في التعليقات وهذا في حالة واجهتم أية صعوبة، وسنتابع معكم أيضا في هذا المقال الرابط الوزاري للوصول إلى النتيجة، فتابعوا معنا أعزائنا الطلاب والطالبات الأعزاء.

نتائج السادس الابتدائي 2022 مثنى

وسندخل معكم مباشرة في الموضوع، حيث سنتعرف معكم على طريق استخراج النتائج بالطريقتين المتاحتين، حيث إن هناك طريقة سهلة وهي عن طريق زيارة موقع نتائجنا والحصول على النتيجة كما سنتعرف معكم، ويوجد طريقة أخرى ليست صعبة ولكن أطول عن طريق الموقع الوزاري.

وفي كلتا الحالات في حالة لم تستطيعوا الحصول على النتيجة، فيمكنكم مشاركتنا في خانة التعليقات باسم الطالب ثلاثي واسم المدرسة بالمحافظة، وسنستخرج لكم نتيجتكم نيابة عنكم وهذا كما فعلنا في مقال نتائج السادس محافظة كربلاء.

نتائج السادس الابتدائي المثنى عبر نتائجنا

ويمكنكم استخراج النتيجة عبر موقع نتائجنا عن طريق اتباع هذه الخطوات التي توضح لكم كيف الحصول على الكشف الخاص بالمدرسة الخاصة بالطالبة أو الطالب، فتابع:

اكتب في محرك البحث جوجل موقع نتائجنا.

ثم اضغط على الناتج الأول الذي رابطه results.mlazemna.com.

بعدها ستنزل إلى الأسفل قليلا ثم اضغط على “مثنى”.

ثم سنتقل بك إلى كشوفات مدارس المحافظة.

اكتب في محرك البحث اسم المدرسة.

اضغط على الكشف.

ابحث عن اسم الطالب وبجاوره ستجد النتيجة بالتفصيل.

استخراج النتيجة عبر الموقع الوزاري

ويوجد طريقة أخرى يمكنك اتباعها في حالة اذا لم تعمل معك الطريقة الأولى، وهي خطواتها الآتية:

انتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية عبر الرابط الآتي epedu.gov.iq.

ثم اضغط على نتائج السادس الابتدائي في خانة الأخبار.

بعدها ستنتقل إلى صفحة الخبر، وستجد به رابط مرفق خاص بملف النتائج.

ثم اختر المحافظة وبعدها المدرسة، ثم سيظهر لك الكشف.

ستبحث عن نتيجة الطالب بنفس الطريقة الخاصة بنتائجنا، حيث إن الكشوفات هي نفسها.

ويمكننا أن نحصل على نتيجتك وإخبارك بها في أسرع وقت عند كتابتك لتعليق، ولكن يجب أن يكون التعليق به شيئين حتى نستطيع الحصول على النتيجة: