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كيف اعرف اني مسجل في التأمينات الاجتماعية 1444 بالمملكة العربية السُّعُودية وكيفية الاستعلام عن مستحقّات الفرد في التأمينات من خلال الموقع الرسمي لخاص بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السُّعُودية ؛ كل ذلك سوف نقدمه لكم وجميع المعلومات الخاصة بها لكل من يريد التعرف على هذه المعلومات حتى يتثنى له الاستفادة منها وهذا من خلال الفقرات التالية على موقع ثقفني بالتفصيل الشامل.
كيف اعرف اني مسجل في التأمينات الاجتماعية 1444
يوجد الكثير من الخطوات المهمة اللازمة لكل من يريد التعرف على إذا كان مسجل في التأمينات الاجتماعية أو لا فيمكن له من خلال الولوج على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها واتباعه للعديد اللازمة لذلك التي نستعرضها معكم في مقالنا هذا
- الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـِ التأمينات الاجتماعية السعودية تسجيل الدخول
- اختيار أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية والضغط عليها.
- اختيار زر خدمة التأمينات الاجتماعية أون لاين.
- تسجيل رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.
- سيظهر للمستعلم رمز تحقق عليه القيام بتسجيله.
- اختيار أيقونة عرض ومن خلال هذا سيظهر للمستعلم كافة المعلومات الخاصة به التي يريد الحصول عليها.
الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات برقم الهوية الوطنية
من خلال بعض الخطوات يمكن لأي شخص القيام بعملية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية استعلام عن طلب برقم الهوية باستخدام رقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به في حالة اتباع بعض الخطوات اللازمة لذلك
- أولا يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
- ثم اختيار والضغط أيقونة الخِدْمَات الإلكترونية.
- اختيار زر التحقق من اشتراك التأمينات النقر عليها.
- تسجيل رَقْم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.
- ثم الضغط على أيقونة استعلام والضغط عليها.
- سيظهر للمستعلم كافة المعلومات الخاصة به التي يريد الحصول عليها في حالة إذا كان اسمه مسجل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
شروط التسجيل في التأمينات الاجتماعية
يوجد بعض الشروط تم وضعها لكل من يريد الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ومنها ما يلي:
- ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عاما كامله.
- وألا يتعدى عمره عن ستون 60 عاما.
- يحق لمن كان مشترك في السابق أن يقدم طلب اشتراك اختياري أين كان عمره وقد تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
- ألا يتعدى الدخل الشهري للفرد عن خمسة وأربعون 45 ألف ريال سعودي.
- أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمتقاعدين عن 1,500 ريال سعودي.
- أن تكون قيمة الاشتراك الاختياري 18% للشريحة التي يحددها المشترك ويقوم بسدادها بالكامل.
- يتمكن الشخص من القيام بسداد قيمة الاشتراك قبل الموعد المحدد له وقتما يشاء.
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