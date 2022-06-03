شروط بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل الزواج

وفر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات التمويلية، من بينها تمويل الزواج، وهو واحداً من التمويلات الاجتماعية التي لها صدد واسع في المملكة، مما يساعد المقبلين على الزواج على اتخاذ تلك الخطوة، ومساعدة الشاب ماليا لزواجه، بل حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على تمويل الزواج، إضافة إلى ذلك يمكن التقديم إلكترونياً على التمويل، أو من خلال زيارة أي من فروع بنك التنمية الاجتماعية المنتشرة في أنحاء المملكة، كذلك وفر مجموعة من التمويلات الأخرى الاجتماعية، من بينها تمويل الأسرة، تمويل كنف، تمويل الترميم، تمويل أهل، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى.

تمويل الزواج الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، هو أحد التمويلات التي يبحث عنها عدد كبير من الشباب في المملكة، ويستهدف المنتج التمويلي الشباب الراغبة في الزواج، علماً أن الشريحة المستهدفة هم الشباب التي تقل راتبها عن 12.500 ريال، كذلك وفر المنتج التمويلي مجموعة من المميزات، أهم أن التمويل بدون رسوم إدارية.

مميزات تمويل الزواج

يمكن الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 60.000 ريال سعودي.

مدة سداد أقساط التمويل تصل إلى 5 سنوات.

سداد الأقساط شهرياً.

تمويل بدون رسوم إدارية.

الإعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

شروط بنك التنمية الاجتماعية لتمويل الزواج

يشترط ألا يزيد عمر المتقدم عن 70 عاماً.

سجل ائتماني سليم.

الدخل الشهري للمتقدم لا يزيد عن 12.500 ريال.

يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال كانت الزوجة غير ذلك يشترط موافقة الزواج من الجهة المختصة.

يشترط تقديم عقد نكاح رسمي، على أن يكون مصدق عليه من الجهة المختصة، ويكون ألا مضى عليه سنتين هجرية.

خطوات الحصول على تمويل الزواج

حدد بنك التنمية الاجتماعية مجموعة من الطرق التي يمكن من خلالها الحصول أو الاستفسار عن تمويل الزواج، في حال الاستفسار يمكن التواصل مع خدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية لمعرفة كافة التفاصيل والأوراق المطلوبة، وللتقديم أوضح البنك أنه يمكن التقديم إلكترونياً من خلال البوابة الإلكترونية على رابط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للزواج، علماً أن متطلبات التقديم تشمل بعض الأوراق وهي، الهوية الوطنية لطالب التمويل، العنوان الوطني، رقم حساب الأيبان، رقم الهاتف الجوال المسجل على منصة أبشر، ورقم وثيقة الزواج، ويمككن التواصل على رقم 92008002، أو عبر قنوات التواصل الرسمية، سواء الحساب الرسمي على توتير، أو من خلال زيارة فرع من بنك التنمية الاجتماعية.