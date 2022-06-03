تفاصيل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 الدفعة السادسة وحالات وقف المعاش

الفترة الماضية كان هناك الكثير من التعديلات والتغييرات المختلفة بشأن الضمان الاجتماعي حيث يرغب مستفيدي البرنامج الآن معرفة مصيرهم بعد تحويل الضمان الاجتماعي إلى برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي تم تحديث شروطه وأحكامه على المستفيدين القدماء وكذلك الجدد، وذكرت وزارة الموارد البشرية مصير تلك الفئة من المستفيدين وهم القدماء من التحول الجديد إليكم مزيدًا من المعلومات فيما يلي.

تسجيل مستفيدي الضمان الاجتماعي في الضمان المطور

نوهت وزارة التنمية الاجتماعية أن على جميع مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي القيام بالتسجيل في الضمان المطور من أجل استمرار الحصول على المعاش من قبل الوزارة، فمن خلال ما تم وجد أن هناك تغييرات جذرية في شروط الضمان الاجتماعي الجديد تم إضافتها في البرنامج المطور، مع العلم أن المستفيدين الحاليين المسجلين في الضمان المطور سوف يتم إدراجهم في دورة الأهلية بعد مرور فترة لا تقل عن تسعة أشهر وفي تلك المدة لن يتأثر معاش المستفيدين ويستمر توفيره لهم ولكن حسب الشروط السابقة من الضمان الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي المطور

تم مد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور حتى نهاية شهر أكتوبر القادم حيث أن التسجيل والنقل من الضمان الاجتماعي القديم إلى الضمان المطور لا يتم تلقائيًا بل يجب على كافة المستفيدين التسجيل من جديد من أجل إثبات أسمائهم في البرنامج، والهدف من كل تلك العملية هو تجديد شروط الضمان الاجتماعي لتكون قابلة على استيعاب عدد أكبر من الأشخاص في السعودية والذين هم في حاجة إلى ذلك المعاش الشهري بما في ذلك الأسر والعائلات الفقيرة لمساعدتهم على العيش حياة كريمة في ظل الظروف الحالية مع غلاء الأسعار، ولحين فترة الانتقال إلى الضمان المطور لن ينقص أو يتوقف معاش المستفيدين.

حالات وقف معاش الضمان الاجتماعي

يذكر أن الحالات التي يمنع المستفيد فيها من الحصول على معاشه الشهري هي: