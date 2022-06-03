العالم اليوم - قتلى في إطلاق نار في كنيسة في ولاية أيوا الأميركية

انتم الان تتابعون خبر قتلى في إطلاق نار في كنيسة في ولاية أيوا الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يونيو 2022 04:18 صباحاً - ذكرت صحيفة دي موين ريجيستر نقلا عن مسؤول في الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص قتلوا بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن الكابتن نيكولاس ليني أنه من المعتقد أن مطلق النار هو أحد القتلى الثلاثة في الحادث في وقع في كنيسة كورنرستون.

وقال ليني إنه لا يوجد تهديد قائم للسكان في الوقت الراهن.