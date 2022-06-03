متى ينزل حساب المواطن العد التنازلي شهر يونيو 2022

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عمر شويل - جدة متى ينزل حساب المواطن العد التنازلي شهر يونيو 2022م؛ لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل برنامج حساب المواطن وذلك لتحسين الحالة المعيشية للمواطنين في المملكة العربية السعودية حيث أن هذا البرنامج يمنح راتب شهري للمواطن بهدف تخفيف الأعباء المالية له ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح موعد حساب المواطن لهذا الشهر.

متى ينزل حساب المواطن العد التنازلي لشهر يونيو 2022

الخميس التاسع من يونيو 2022 العاشر من ذي القعدة 1443 ؛ حيث يتم نزول حساب المواطن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وفي حالة إذا صادف يوم العاشر من الشهر يوم عطلة فيتم صرف الحساب لما يوم التاسع من الشهر أو يوم الحادي عشر من نفس الشهر كما جاء شهر يونيو فيوم العاشر سوف يوافق يوم الجمعة وهو عطلة رسمية لذلك يتم صرف حساب المواطن في يوم التاسع حيث أنه يوافق يوم الخميس التاسع من شهر يونيو ( 9 / 6 / 2022) ميلادي كما يوافق يوم العاشر من شهر ذي القعدة 1443 هجريا.

شروط التسجيل في حساب المواطن 1444

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام التي يجب على من يرغب التسجيل في حساب المواطن مراعاتها حيث جاءت هذه الشروط والأحكام على النحو التالي:

لا بد من أن يكون المواطن المتقدم يمتلك الجنسية السعودية ويتم الاستثناء من هذا الشرط من لديه بطاقة التنقل أو زوج السيدة السعودية وأبنائه وأيضاً يتم إستثناء زوجة المواطن السعودي.

يجب مطابقة البيانات التي يقوم المواطن بتدوينها عند التسجيل مع البيانات المتواجدة عند الجهة ذات العلاقة في المملكة.

يشترط أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في حساب المواطن مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المواطن الذي يرغب التسجيل في حساب المواطن في السجون أو أحد دار الإيواء.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

توجد بعض الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها عند الرغبة في الحصول على حساب المواطن حيث أن هذه الأوراق تكون إثبات لأحقية المواطن في حساب المواطن وهذه الأوراق تكون كالآتي:

رقم الحساب البنكي الخاص به ولا بد أن يكون الحساب ساري المفعول.

بطاقة الهوية الوطنية وأيضاً بطاقة العائلة.

احضار بيان الدخل من الجهة التي يعمل بها المواطن.

في حالة توافر بيان دخل الزوجة فيجب احضاره.

احضار بطاقة أحوال للموظف سواء كان قطاع خاص أو قطاع عام وأيضاً للعاطلين عن العمل.

يجب احضار بيانات الدخل الإضافية التي يحصل عليها المواطن من إعانات الدولة.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على موعد نزول حساب المواطن العد التنازلي شهر يونيو كما قمنا بالتعرف على شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن وأيضاً تعرفنا على الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة منه.