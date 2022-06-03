نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطرق المختلفة للحصول على تصريح دخول مكة عبر ابشر وبوابة مقيم في المقال التالي
تتزايد هذه الايام محركات البحث عن كيفية استخراج تصريح الدخول الى مكة وبعد اتخاذ عدة اجراءات كان للتصريح اهمية فى الحصول عليه، وهو ماسوف نوضحه بداخل المقال عن كيفية الحصول على التصريح بعدة طرق واختيار افضلها وانسبها للمواطن الذى يريد الحصول على تصريح دخول لمكة، سواء كان من العمالة المنزلية، أو العمالة التي تعمل بصورة موسمية من خلال نظام أجير في مختلف المنشآت الموسمية، وقد بدأت وزارة الداخلية السعودية باستقبال تصريح دخول مكة للمقيمين عبر منصة أبشر، وقد قامت الحكومة السعودية بإصدار بياناً بأهمية الحصول على تصريح دخول مكة 1443 لغير المواطنين في بيان نشرته العديد من المواقع الحكومية والرسمية في المملكة، ويمكن الحصول على التصريح إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى أي من الجهات المعنية ، من خلال تلك المنصة التي تخص الخدمات الإلكترونية، وقامت بإعلانها مؤسسة التأمينات السعودية فهي توفر الخدمات الإلكترونية، وتُصدر تصريحات مما تُسهل على الأشخاص الدخول للعاصمة المقدسة.
الشروط الواجب توافرها للحصول على تصريح دخول مكة:
- في حالة أن الشخص المتقدم يعمل داخل المملكة العربية السعودية داخل مكة وقد اضطر إلى الخروج ويرغب في الدخول ضرورة توافر تصريح العمل الخاص بك.
- ويشترط تقديم صورة من هوية مقيم، وأن تكون صادرة من مكة المكرمة.
- يشترط تحديد نوعية التصريح سواء كان لأداء فريضة الحج للعام الحالي أو للعمرة.
كيفية الحصول على تصريح لدخول مكة عبر أبشر:
- ادخل على رابط منصة أبشر الإلكترونية.
- ثم تقوم بالدخول على ابشر افراد.
- ثم تقوم بكتابة رقم الهوية للشخص المقيم.
- ثم عليك بادخال كلمة السر.
- ثم تقوم بالنقرعلى ايقونة تسجيل الدخول.
- ثم عليك باختيار ايقونة خدماتي.
- ثم تقوم باختيار خدمة الجوازات.
- ثم عليك باختيار تصريح الدخول للعاصمة المقدسة.
- ثم تقوم بكتابة جميع البيانات.
- ثم تقوم بارسال الطلب حتى تحصل على التصريح.
- ثم تقوم بطباعة الطلب لو كنت ترغب في ذلك.
طريقة اخرى للحصول على تصريح دخول مكة:
- ادخل على رابط بوابة تصريح دخول مكة المكرمة.
- ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول للبوابة.
- التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح
- وقم باختيار الحصول على تصريح دخول مكة.
كيفية استخراج التصريح عبر بوابة مقيم:
- ادخل على رابط بوابة مقيم.
- ثم تقوم بكتابة اسم المستخدم وتضيف كلمة السر.
- ثم تقوم بالنقر على كلمة أنا لست روبوت.
- ثم تقوم بالضغط على خانة دخول.
- ثم عليك بالانتقال الى طلبات التصاريح.
- ثم تقوم بالضغط على كلمة إضافة تصريح.
- ثم عليك بتحديد الأفراد الذين تريد أن تحصل على تصريح منهم.
- رفع المستندات المطلوبة.
- ثم تقوم بتقديم الطلب بعد أن تنتهي.
- ثم يتم مراجعة الطلب والرد على المستخدم عبر حساب مقيم.
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