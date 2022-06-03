طريقة عمل رد آلي في الفيس بوك الخطوات بالتفصيل

طريقة عمل رد آلي في الفيس بوك للرد على الرسائل تلقائيًا تعد من أهم الخِدْمَات المهمة التي يقدمها موقع فيسبوك إلى جميع أصحاب الصفحات وإنشاء المحتوى على الموقع ، وذلك لكي يكونوا في تواصل دائم مع زوارهم وعملائهم عبر الرد التلقائي عليهم في أي وقت ، ولذلك سوف يتم عبر الفقرات التالية المقدمة على موقع ثقفني لاحقا توضيح خطوات عمل الرد الآلي على صفحات الفيس بوك بالتفصيل.

أهمية الرد التلقائي على فيسبوك

إن الرد التلقائي على الرسائل على موقع وتطبيق فيس بوك يعتبر ميزة وخدمة مهمة جدا لأصحاب الأعمال والمنشآت الخدمية وغيرها ، لأنه يساعد الفرد في أن يكون في تواصل دائم مع عملائه طوال اليوم حتى وإن لم يكن متواجد ، وتأتي هذه الخدمة في إطار تطوير آليات فيس بوك بيونس وإدارة الصفحات التي قد أصبحت جزء مهم من آليات التسويق الإلكتروني في الوقت الراهن.

طريقة عمل رد آلي في الفيس بوك

كما يمكن عمل الرد الآلي بالواتس اب؛ فإنه يمكن اتباع الخطوات الخاصة بخدمة طريقة عمل رد آلي في الفيس بوك على النحو الموضح فيما يلي:

تنزيل وتحميل والبدء في تثبيت تطبيق فيسبوك على الهاتف الجوال سواء المزود بنظام التشغيل أندرويد أو الآيفون من المتجر الرسمي. كما يمكن أيضا استخدام فيس بوك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي فيس بوك عبر متصفح الويب على جهاز الحاسوب أو عبر متصفح الإنترنت المثبت على الجوال أيضًا.

بعد تسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية عبر حساب المستخدم على الفيس بوك ؛ يجب الذَّهاب إلى الصفحة page المراد تفعيل الرد التلقائي على الرسائل بها. ولا بد أن يكون الحساب مدير Admin في هذه الصفحة.

ثم الذَّهاب إلى إعدادات الصفحة Settings من خلال الضغط على أيقونة التُّرْس الموجودة في الأعلى.

من صفحة الإعدادات يتم الضغط على المراسلات Messaging.

في صفحة إعدادات المراسلات ؛ يجب تفعيل الزر الموجود بجوار (رد فوري).

من أجل تخصيص الرد الفوري وكتابة الرسالة المطلوبة ؛ يجب النقر على أيقونة (ردك الفوري).