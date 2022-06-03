نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اختبارات نافس الوطنية nafs.etec.gov.sa للمرحلة الابتدائية والمتوسطة وموعد الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختبارات الوطنية نافس أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع هيئة تقويم التدريب عن قيامها بإجراء اختبارات نافس بين كلا من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة وذلك قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، وأشارت الوزارة خلال الإعلان بأن اختبارات نافس تأتي ضمن برنامجها لتقويم المدارس.

ما هو اختبار نافس ؟

اختبار نافس هو أحد الاختبارات الوطنية التي تأتي ضمن برنامج التقويم الوطني الخاص بالمدارس، وسوف يتم تطبيق اختبارات نافس على كافة المدارس في المملكة العربية السعودية وسوف تكون بين المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وسوف يتم إجرائها كل عام لقياس مستوى التحصيل العلمي، وسوف تنعكس هذه الاختبارات على بالتنافس الإيجابي بين جميع المدارس والإدارات التعليمي

رابط اختبار نافس

نستعرض رابط اختبارات نافس حيث أن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تسعي دائما إلى تحسين مستوى الطلاب في المرحلتين الأساسية وهما المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك بالمشاركة مع هيئة تقويم التدريب، وذلك بهدف تنمية الروح التنافسية بين الطلاب، وتحسين مستواهم العلمي والفكري، ويمكنكم الآن الدخول على رابط الاختبارات الوطنية نافس والتعرف على المزيد عن الاختبارات، ويوضح الفيديو التالي ما هو اختبار نافس بشيء من التفصيل

عزيزتي الأم عزيزي الأب:#الاختبارات_الوطنية_نافس تهدف لقياس ورفع مستوى التحصيل التعليمي في مدارس أبنائكم، وهي وسيلتكم للتعرف على مستوى تلك المدارس. الدليل الإرشادي للأمهات والآباء:

https://t.co/A2prL9yZB2 للمزيد: https://t.co/LyMIsQFdeQ pic.twitter.com/h9VnB0BRnQ — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) عزيزتي الأم عزيزي الأب:#الاختبارات_الوطنية_نافس تهدف لقياس ورفع مستوى التحصيل التعليمي في مدارس أبنائكم، وهي وسيلتكم للتعرف على مستوى تلك المدارس.



الدليل الإرشادي للأمهات والآباء:

https://t.co/A2prL9yZB2



للمزيد: https://t.co/LyMIsQFdeQ pic.twitter.com/h9VnB0BRnQ — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) June 2, 2022

وسوف يتم إجراء الاختبارات الوطنية نافس في جميع المدارس في كافة أنحاء المملكة وهي نحو اكثر 20000 ألف مدرسة وتشمل حولي 500000 ألف طالب وطالبة، وسوف تكون اختبارات نافس في عدد من المواد الدراسية الأساسية وهي مادة الرياضيات والعلوم والقراءة، كما أن اختبارات نافس سوف تشمل الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي والصف الثالث من المرحلة المتوسطة، وسوف تكون هذه الاختبارات قبل انتهاء العام الدراسي الحالى، وسوف تتكرر كل عام دراسي.

تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة. وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) تُنفذُ الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم الاختبارات الوطنية #اختبار_نافس التي تشمل جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة، وتستهدف 500 ألف طالب وطالبة.



وتعمل على قياس مؤشرات الأداء في برنامج تنمية القدرات البشرية.https://t.co/aM8EameZWU pic.twitter.com/RP4AOee97a — هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) May 23, 2022

موعد اختبار نافس

اختبار نافس لأول مرة في المملكة العربية السعودية سوف يشمل المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وسوف تنطلق فترة الاختبارات في الموعد التالي.

تنفيذ الاختبار للصف الثالث متوسط سوف يبدأ من 6-9 لشهر 11 للعام الحالي 1443.

بينما اختبار نافس الصف الثالث والسادس الابتدائي سوف يبدأ خلال 10-15 لشهر 11 عام 1443.

وهذه الاختبارات تستهدف اكثر 500000 طالب وطالبة في عشرين ألف مدرسة داخل المملكة العربية السعودية.

مواد اختبارات نافس

سوف تشمل الاختبارات الوطنية عدد من المواد الدراسية وهي الرياضيات والقراءة والعلوم، وتشمل الاختبارات كلا من الصف الثالث والصف السادس الابتدائي، والصف الثالث المتوسط.

عرضنا لكم كافو التفاصيل حول اختبار نافس لمرحلة الابتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، والمواد الذي يشملها الاختبار وموعد الاختبارات.