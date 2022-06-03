إصابة 5 أشخاص خلال تشييع جنازة فى ويسكونسن الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجهولين فتحوا النار فى ولاية ويسكونسن الأمريكية على مشيعى أمريكى من أصول إفريقية قتل برصاص الشرطة، مما أدى إلى إصابة 5 من أقارب القتيل.





وأشارت قناة "TMJ4" الأمريكية، إلى أنه "أثناء إقامة مراسيم تشييع جنازة رجل يدعى داشونتاى كينغ فى مقبرة مدينة راسين، والذى قتل بدوره برصاص ضابط شرطة فى 20 مايو الماضي، فتح مجهولون النار على المشيعين".

وقال موظف فى شركة تنظيم الجنازات، إن "الضحايا الخمسة لإطلاق النار هم أفراد من عائلة كينغ".

من جهتهم، أكد شهود عيان، أن "إطلاق النار كان عشوائيا لدرجة أن بعض الرصاصات أصابت ملعبا بالقرب من المقبرة".

وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلقى لاحقا خطابا مخصصا لحالات إطلاق النار الجماعى المتزايدة فى البلاد وضرورة تعزيز السيطرة على تداول الأسلحة النارية.