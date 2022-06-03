وأشارت قناة "TMJ4" الأمريكية، إلى أنه "أثناء إقامة مراسيم تشييع جنازة رجل يدعى داشونتاى كينغ فى مقبرة مدينة راسين، والذى قتل بدوره برصاص ضابط شرطة فى 20 مايو الماضي، فتح مجهولون النار على المشيعين".
وقال موظف فى شركة تنظيم الجنازات، إن "الضحايا الخمسة لإطلاق النار هم أفراد من عائلة كينغ".
من جهتهم، أكد شهود عيان، أن "إطلاق النار كان عشوائيا لدرجة أن بعض الرصاصات أصابت ملعبا بالقرب من المقبرة".
وذكرت مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيلقى لاحقا خطابا مخصصا لحالات إطلاق النار الجماعى المتزايدة فى البلاد وضرورة تعزيز السيطرة على تداول الأسلحة النارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة 5 أشخاص خلال تشييع جنازة فى ويسكونسن الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.