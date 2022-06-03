بايدن يدعو إلى حظر بيع البنادق الهجومية للأفراد فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وجاء ذلك فى خطاب متلفز ألقاه بعد تسعة أيام على مجزرة مروعة راح ضحيتها 19 طفلا ومدرستان فى مدرسة فى تكساس. وسأل الرئيس الأمريكى وقد بدا عليه "التأثر": "كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟". وشدد بايدن على ضرورة رفع الحد الأدنى لسن شراء هذه الأسلحة، المحدد حاليا عند 18 عاما، إلى 21 عاما.

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