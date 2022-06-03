حساب المواطن وموعد صرف الدفعة 55 الخاص بشهر يونيو واسهل طرق تحديث بيانات المستفيد .

سوف نتحدث اليوم عن اهم الاخبار التي حساب المواطن بالنسبة للدفعة 55 وما موعد صرفه الجديد . حيث أنه تم تقديم موعد صرف الدفعة 55 لكي يكون في يوم 9 يونيو وذلك بدلا من أن يكون يوم 10 يونيو ونحن نعلم أن موعد الدفعة يصرف يوم 10 من كل شهر . ولكن يوم 10 من هذا الشهر قد صادف أن يكون يوم الجمعة . لهذا تم تقديم موعد صرف الدفعة 55 من حساب المواطن ليكون يوم 9 من شهر يونيو 2022 . سوف نتحدث اليوم من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عن كيفية القيام بتحديث بيانات حساب المواطن في المدة القانونية . وكذلك اسرع طرق الاستعلام عن مبلغ الدعم .

كيفية القيام بتحديث بيانات حساب المواطن

سوف نتعرف اليوم عن طرق تحديث بيانات حساب المواطن وذلك في المدة القانونية المحددة . وهي مدة 15 خمسة عشرة يوما وذلك كحد أقصى لكي تتمكن من تحديث البيانات الخاصة بك . كما أن هذا التحديث يعد أحد أهم الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المستفيدين وذلك لضمان استمرار استحقاقهم للدعم المقدم من قبل برنامج حساب المواطن . وأنه للعلم سوف يتم وقف الدعم عن المستفيدين وذلك في حالة أن لم يقم المستفيد من القيام بتحديث البيانات الخاصة به في تلك المدة المحددة . وعن كيفية يتم تحديث البيانات للأفراد من خلال موقع البرنامَج الرسمي وذلك باتباع كافة الخطوات الاتية :

اولا / في البداية على المستفيد الدخول مباشرة على رابط الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. ثانيا / ومن ثم القيام بتسجيل الدخول على حساب المستفيد من خلال المنصة وقيام المستفيد بإدخال كافة البيانات المطلوبة من بصورة صحيحة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور. ثالثا / ومن ثم القيام بالدخول على الخِدْمَات الإلكترونية. رابعا / وأخيرا الضغط على أيقونة تحديث البيانات .

ما هي اسهل طرق الاستعلام عن مبلغ الدعم من حساب المواطن

حيث أنه يمكن المستفيد الاستعلام عن مبلغ الدعم وذلك عن طريق الدخول على موقع حساب المواطن السعودي عن طريق بعض الخطوات البسيطة الاتية