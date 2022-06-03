نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات اسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة الكهربائية وجميع السلع في المقال التالي

أسواق العثيم تمنح عملائها دائما أفضل العروض وأفضل الماركات وأجوادها بأقل الأسعار على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وبتخفيضات وخصومات هائلة مع توفير إمكانية التوصيل المجاني لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض أسواق عبد الله العثيم على الجوالات: متوفر جوال هاي سيشن أي 50 بسعة 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود بسعر 410 ريال سعودي.

متاح جوال فيفو واي 32 إس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جيمتوفر باللون الأزرق بسعر 990 ريال سعودي.

متوفر جوال تكنو بوب 5 لايت بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بسعر 375 ريال سعودي.

متواجد جوال تكنو إل أي 7 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود والفضي بسعر 809 ريال سعودي.

تخفيض على جوال أي تيل أي 661 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بلون فيروزي بسعر 354 ريال سعودي.

يوجد جوال لافا واي 80 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 255 ريال سعودي.

متوفر جوال أي تيل بي 651 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون البنفسجي بسعر 379 ريال سعودي.

متواجد جوال تكنو سي إتش 6 إن بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق بسعر 804 ريال سعودي. أجدد عروض على الأجهزة المنزلية والكهربائية: أسواق عبد الله العثيم تقدم أحدث منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية بتخفيضات جبارة وبماركات عالمية من خلال مهرجان الخمسات وذلك لفترة محدودة. عروض أسواق عبد الله العثيم على الأجهزة المنزلية الكهربائية: متوفر مكيف صحراوي مقدم من دوتس بسعر 299 ريال سعودي بدلا من 399 ريال سعودي.

متواجد مكنسة كهربائية مقدمة من كيون بسعة 18 لتر بسعر 179 ريال سعودي بدلا من 225 ريال سعودي.

خصم كبير على مكواة مقدمة من بانيكس جاف بسعر 35 ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي.

متوفر مكواة مقدمة من تيفال بالبخار بسعر 105 ريال سعودي بدلا من 139 ريال سعودي.

تخفيض على مكنسة كهربائية مقدمة من جيباس بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات اسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة الكهربائية وجميع السلع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات اسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة الكهربائية وجميع السلع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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