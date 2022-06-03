نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 اعدادي “الشهادة الإعدادية”.. نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 جميع المحافظات “الترم الثاني” موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 جميع المحافظات، كثر البحث في الآونة الأخيرة على جوجل عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2022 جميع المحافظات، بعد سيطرة القلق والترقب من قبل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، منذ انتهاء الامتحانات يوم 23/5/2022، تعد نتيجة الشهادة الإعدادية لا تقل إطلاقاً أهمية عن شهادة الثانوية العامة لأن كلاهما يحدد مسار ومستقبل الطالب، من خلال هذه المقالة سنقدم لكم طريقة معرفة النتائج في جميع محافظات مصر تابعونا.

نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 في جميع محافظات مصر

تم ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بعد اعتمادها من جميع المحافظين بنسب نجاح متفاوتة، فقط يمكن معرفتها برقم الجلوس فقط من خلال الرابط الإلكتروني لكل محافظة:

محافظة القاهرة ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 82%.

تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسكندرية بنسبة نجاح 76,8%.

محافظة الجيزة وصلت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية فيها ل 82,6% .

محافظة كفر الشيخ بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الاعدادية ل 78,83%.

محافظة دمياط اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72,37%.

محافظة أسوان تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية فيها بنسبة نجاح 76,12% .

محافظة القليوبية لم يتم رفع النتيجة على الموقع حتى الآن ولكن من المتوقع اعتمادها خلال الساعات القليلة القادمة.

محافظة بني سويف اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية وبلغت نسبة النجاح 75,51% .

محافظة الوادي الجديد اعتمدت نتيجة الشهادة الاعدادية لعام 2022 بنسبة نجاح 93%.

محافظة الدقهلية تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من سيادة المحافظ بنسبة نجاح 86,3%.

محافظة بورسعيد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية ب 80,3% نسبة نجاح .

محافظة شمال سيناء تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية من قبل المحافظ محمد شوشة بإجمالي نسبة نجاح 82%.

رابط ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات 2022 الترم الثاني

حتى الآن تم اعتماد النتيجة في جميع محافظات من قبل المحافظين ولكن تبقى ساعات قليلة لرفعها على الرابط الإلكتروني الرسمي الخاص بنتائج التعليم الأساسية، لذلك قم بالولوج إلى هذا الرابط نتيجة الشهادة الاعدادية وقم باختيار المحافظة وكتابة رقم الجلوس وستظهر لك نتيجتك على الفور.

لا زالت وزارة التربية والتعليم تعلن عن نتائج الشهادة الاعدادية الصف الثالث الاعدادي في باقي محافظات جمهورية مصر العربية والتي لم يتم حتى الان ظهور نتائجها، وتتزايد عمليات البحث حول الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية بالاسم ورقم الجلوس، ونتابع معكم اخر اخبار ظهور النتائج من خلال موقع ثقفني الاخباري، بالتوفيق الدائم للجميع.

لقد ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي في محافظة القاهرة يوم الخميس الموافق يوم 2 يونيو 2022، وذلك لكافة الطلاب في جميع الادارات التعليمية، وقد تم الاعلان ان النتيجة متاحة للطلاب من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، حيث ان هذا هو الموقع الوحيد المعتمد للحصول على النتيجة، اما عن توافرها في المدارس فإنه من المقرر ان يكون مع بداية الاسبوع القادم.