نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تالته اعدادى “3 إعدادى” نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس “كل المحافظات” موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس هي آلية حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لاستخراج نتائج الطلاب في الشهادة الاعدادية للصف الثالث الاعدادي في جميع المحافظات، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الموقع الرسمي لها والذي من خلاله يتم رفع النتائج على شبكة الانترنت، ليتم الحصول على نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس 2022 الترم الثاني، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي جميع المحافظات الترم الثاني 2022 أون لاين من خلال منصة إتمام نتيجة الشهادة الاعدادية التي أطلقتها وزارة التعليم منذ أيام قريبة.

نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس

أصبح من السهل على الطلاب في الصف الثالث الاعدادي الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس والرقم القومي للطالب، وهذا من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي، وهذا عبر اتباع ما يلي من الخطوات التالية:

دخول الطالب إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي الرسمي.

الرسمي. ثم الدخول إلى نتيجة مرحلة الشهادة الاعدادية.

بعدها أدخل الرقم القومي الخاص بالطالب المستعلم عن نتيجته بالمحافظات المختلفة.

ثم حدد الفصل الدراسي الثاني والصف الثالث الاعدادي.

ثم يتم اختيار العام الدراسي للضغط على النتيجة للاستعلام.

هذا ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس بالمحافظات المتبقية التي لم تظهر بها بعد النتيجة حتى الآن خلال ساعات قادمة، إذ ينتهي الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات قبل انتهاء الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتم الاستعلام عن نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس من خلال منصة نتائجالشهادة الاعدادية للاستعلام عن النتيجة من خلال رابط الكتروني يسهل الأمور على الطلاب.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الشهادة الاعدادية للترم الثاني 2022 تم اعتمادها في عدد من محافظات مصر في الفترة الماضية، وتتراوح نسب النجاح هذا العام لطلبا الشهادة الاعدادية بين 70 و 90%، وهي نسبة تعد مرتفعة بالمقارنة بالعام الماضي.

كما يتم استخراج نتيجة الشهاده الاعداديه برقم الجلوس من خلال المنصة التعليمية المعنية لنتيجة الشهادة الاعدادية وهذا عبر اتباع ما يلي:

الدخول إلى رابط موقع منصة نتيجة الشهادة الاعدادية الالكتروني.

ثم اختيار اسم المحافظة.

وفي الخانة التي أسفلها، يتم كتابة رقم جلوس الطالب.

بعدها يتم النقر على عرض النتيجة.

لا زلنا نتابع معكم اخر اخبار نتائج امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني، جدير بالذكر ان وزراة التربية والتعليم تعلن بشكل مستمر عن نتائج الشهادة الاعدادية لجميع المحافظات، ويتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم برقم الجلوس والاسم، كما ان بعض المحافظات لم تظهر حتى الان مما يجعل طلاب المحافظات يترقبون ظهور نتائجهم.

لقد ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات المصرية، وقد تم الاعلان من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ان النتيجة الخاصة بالطلاب متاحة الآن في كافة المدارس وايضًا من خلال موقع البوابة الالكترونية الخاص بكل محافظة، وذلك من خلال بعض البيانات التي يتم طلبها داخل الموقع واهمها رقم الجلوس او الرقم القومي الخاص بالطالب.