الرئيس الأوكرانى: نتصدى لهجوم روسى فى محيط مدينة سفرودونتسك

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن زيلينسكى قوله - فى رسالة عبر الفيديو نُشرت اليوم الخميس، "إن أوكرانيا قد حققت بعض النجاح فى المعارك بـ سفرودونتسك"، موضحاً فى الوقت نفسه أنه من السابق لأوانه الإعلان عن النتائج النهائية.
وأضاف زيلينسكى أن هناك فى الوقت نفسه "هجوماً قوياً من جانب روسيا".
وأشارت القناة الأمريكية إلى أن بعض التقارير أفادت اليوم باندلاع معارك شوارع فى سفرودونتسك.
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