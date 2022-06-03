أمريكا ترصد 19 إصابة بجدرى القرود فى 10 ولايات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى نشرتها الصحية عبر موقعها اليوم أن الحالات المسجلة التى رصدت فى ولايات جورجيا، وكاليفورنيا، وكولارادو، وفلوريدا، وماساتشوسيتس، ونيويورك، وبنسلفانيا، ويوتا، وفرجينيا، وواشنطن.

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