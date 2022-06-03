نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح الآن” رابط نتيجة الشهاده الاعدادية محافظة سوهاج 2022 الترم الثاني 3 اعدادي في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2022 الترم الثاني حيث ظهرت رسمياً نتائج الصف الثالث الاعدادي وقام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج باعتماد نتيجه الشهاده الاعداديه سوهاج 2022 الفصل الدراسي الثاني وقد تم اعلان نسبة النجاح 71%، كما ذكر وكيل التربية والتعليم عن محافظة سوهاج تفاصيل نتيجة الاعدادية بسوهاج، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات تسعين ألفا وربعمائة واثنين وثلاثون طالب وطالبة.
وكان نتائج الطلاب، بالنسبة لعدد الذين حصلوا علي مجموع أكثر من 140 عددهم ثلاثة وستون ألفا وربعمائة وسبع وسبعين طالب وطالبة ونوضح لكم عبر موقع ثقفني رابط نتائج الصف الثالث الاعدادي وكيفية الاستعلام عنها بالتفصيل، حيث يوفر موقع ثقفني جميع روابط الصف الثالث الاعدادي بالاسم ورقم جلوس الطالب، حيث يوجد رابط الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج، كما يوجد رابط الشهادة الاعدادية محافظة قنا، ويتواجد رابط الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية، وتتواجد روابط نتائج الاعدادية ، محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة وكذلك محافظات الفيوم والوادي الجديد ومحافظة بني سويف وكافة المحافظات.
تفاصيل نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2022
ظهرت صباح اليوم الخميس الثاني من شهر يونيو رابط نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2022، و كانت نسبة النجاح الي حد ما متوسطة، فبلغت نسبة النجاح 71% بالنسبة للطلاب، وحصلت ادارة “دار السلام علي المركز الاول في نتيجة ثالثة اعدادي، علي مستوي كافة ادارات محافظة سوهاج، وحصلت ادارة البلينا علي المركز الثاني بين الادارات في النتيجة، في المركز الثالث جاءت ادارة جرجا” على المركز الثالث ثم جاءت المراغة رابعاً في ترتيب الادارات وبعدها جاء في المركز االخامس ادارة جهينة ثم يليها ادارة سوهاج، وادارة أخميم، وادارة المنشاة، وجاء بعد ذلك في الترتيب ادارة ساقلتة، وبعدها ادارة طهطا، وادارة طما”.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج
- يمكن للطالب في الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج البحث رابط نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج باتباع الخطوات التالية: أولاً يجب عليه إدخال النتائج من موقع نتائج التعليم الاساسي او من خلال موقع ثقفني وستجد الرابط
- ثم اختر المحافظة اذا كنت علي موقع وزارة التربية والتعليم
- يقوم الطالب الآن بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب
- والتأكد من كتابته بشكل صحيح. أخيرًا
- انقر فوق عرض النتيجة.
اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج
كانت العديد من المحافظات قد بدأت بالظهور مثل محافظة الجيزة ومحافظة الاسكندرية، كما ظهرت رسمياً عدة محافظات أخري مثل محافظة الوادي الجديد، وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء، وتم اعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية، وكذلك تم اعتماد نتيجة اعدادية كفر الشيخ، وتم اعتماد نتيجة محافظة الدقهلية، وظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة دمياط، والاعلان عن نتيجة محافظة بورسعيد وهناك الكثير من الطلاب في عدد آخر من المحافظات في انتظار اعتماد نتيجة الصف الثالث من المرحلة الاعدادية، حيث سيتم اعلانها في الاسبوع القادم منها محافظة القليوبية، بالرغم من انها من أوائل المحافظات التي بدأت الامتحانات الا أنه مازالت عمليات التصحيح فيها مستمرةوسوف تكون نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب محافظة سوهاج متاحة منذ الآن لجميع الطلاب ويمكن البحث عنها أو كتابة رقم جلوس الطالب أسفل المقال في التعليقات وسوف نقوم لكم باحضار تفاصيل نتيجة الطالب بالدرجات.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022
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