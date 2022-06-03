اليابان تدعم المشروعات والبرامج التنموية فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وافقت الحكومة اليابانية على تخصيص 93 مليون أوقية موريتانية أى ما يعادل نحو ثلاثة ملايين دولار أمريكى؛ لإنجاز عشرات المشاريع المدرة للدخل، والبرامج التنموية، لفائدة المواطنين الأكثر هشاشة فى موريتانيا.





وأكدت مفوضية الأمن الغذائى الحكومية الموريتانية أن التمويل سيدعم قدرتها فى مواجهة الأزمات الطارئة، خاصة فى شقها المتعلق بالكوارث الطبيعية، وتشييد مخزن بسعة 20 ألف طن فى شرق البلاد.

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