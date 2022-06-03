نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط مديرية التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة؛ يبحث عنها كلًا من الطلاب وأولياء الأمور، ولا يكفون عن البحث عنها لمعرفة نتيجة ما أدوه، وحتى يستطيعوا البدء في ترتيب الالتحاق بالمرحلة الثانوية، ومن خلالنا اليوم سنتعرف الآن على الرابط الصحيح الذي يمكن الجميع من معرفة النتيجة من خلال المرور بخطوات بسيطة بأي وقت متمنين لهم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 البحيرة

بعد أداء الطلاب شهادة الإعدادية الاختبارات التي تم انعقادها في يوم 21 مايو واستمرت حتى يوم 26 مايو، بدأت أعمال التصحيح والتدقيق والتي تستغرق أيضًا بعض الوقت حتى يتم حصر النتائج بالشكل الصحيح، وحتى يستطيع الطلاب الحصول على درجاتهم، وبعد ذلك يتم اعتماد النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم ثم محافظة البحيرة، وبعدها على الفور سيتم الإعلان عنها عبر الرابط.

وهذا وقد نوه السيد المحافظ/هشام عبد الغني أمنة أنه سيتم الإعلان على الفور نسبة النجاح والرسوب، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات، وبالطبع سيتم الإعلان أولًا عن أوائل الطلبة.

علمًا بأنه مجموع شهادة الإعدادية 280 درجة، يتم تقسيمها على الترم الأول والثاني، وبما أن إجمالي الدرجات الترم الثاني 140 درجة، فأصبحت درجات النجاح 70 درجة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة

كما وضحنا بالسابق أنه سيتم الإعلان عن النتيجة من قبل محافظة البحيرة بقيادة السيد المحافظ/ هشام عبد الغني، فور اعتمادها، ولقد تم التنسيق من قبل المحافظة مع وزارة التربية والتعليم حتى يتم توفير رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة البحيرة.

ولقد وفرت الوزارة عدد اثنان من الروابط المتاحة الأول الخاص بمديرية التربية والتعليم الخاص بمحافظة البحيرة والرابط الآخر الخاص بمحافظة البحيرة ، مع العلم أنه سيتاح لجميع الإدارات في محافظة البحيرة الاستعلام عن النتيجة.

وفقًا لكل إدارة سواء أكانت إدارة رشيد، إدكو، كفر الدوار وغيرها من الإدارات الأخرى، كما يمكن الدخول مباشرة على ادارة الشهادة الإدارية في محافظة البحيرة.

وهذا سيساعدك في معرفة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس، ثم الضغط على استعلام لظهور النتيجة، علمًا بأن النتيجة ستظهر بشكل تفصيلي، وبهذا سيتمكن الطلاب من معرفة نسبة نجاحهم.

مع العلم أنه من الضروري التأكد من صحة البيانات المدخلة، حتى يتم الحصول على نتائج صحيحة 100%، حيث يمكن باختلاف رقمًا واحدًا يظهر اسم طالب آخر، ولمزيد من التأكيد يمكن الاستعلام عن إدخال الاسم بدلًا من الأرقام.

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