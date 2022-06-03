نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” ظهرت النتيجة ” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية الكلمة الأكثر بحثاً على محركات البحث في جميع المحافظات بجمهورية مصر العربية، يترقب الطلاب وأولياء الأمور النتيجة من بعد اليوم الأخير للامتحانات، وتزيد معدلات البحث يومياً عنها، رغبة منهم في الاطمئنان على أبنائهم ومستقبلهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية عدة محافظات وظهرت أيضا نتائج للمكفوفين بنسبة نجاح 92.8% بجانب ضعاف السمع بنسبة 90%، وقد ظهرت النتيجة لعام 2022 للفصل الدراسي الثاني في عدة محافظات منها :

محافظة الجيزة بنسبة نجاح6%.

جنوب سيناء بنسبة 82%.

دمياط بنسبة3%.

كفر الشيخ بنسبة4%.

أسوان بنسبة1%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

وسيتم تتابع ظهور النتيجة على باقي محافظات الجمهورية في خلال هذا الأسبوع بالتوالي، ويمكن التوصل للنتيجة من خلال الاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب لجميع المحافظات، ويمكن الاطلاع على النتيجة لأي محافظة في الجمهورية من الرابط التالي :

توزيع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي

اللغة العربية 80 درجة.

الرياضيات 60 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

مادة الدراسات الأجتماعية 40 درجة.

والمجموع الكلي على هذا النحو يكون 280 درجة.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

افتح الرابط المخصص لنتيجة محافظتك.

قم بكتابة البيانات الخاصة بك.

اكتب الاسم ورقم الجلوس.

سجل البيانات في صندوق الوصف.

سيتم ارسال النتيجة إليكم بعد التسجيل.

خطوات التعرف على النتيجة من موقع التربية والتعليم

افتح رابط التعليم الأساسي الخاص بمحافظتك التابع لوزارة التربية والتعليم.

اختر الشهادة الإعدادية ثم الصف الثالث الإعدادي.

ادخل الرقم القومي الخاص بك للاستعلام عن النتيجة.

ثم اضغط على كلمة استعلام.

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