الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم تولسا أجرى جراحة بالمستشفى وتعهد بقتل طبيبة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، أن المسلح الذى أطلق النار بمستشفى بمدينة تولسا، بولاية أوكلاهما الأمريكية أطلق النار غاضبا بسبب الألم الذى نتج عن عملية أجراها فى الظهر وتعهد بقتل طبيبة وكل من يعترض طريقه.





وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الشرطة بأوكلاهما قالت اليوم إن المسلح الذى قتل أربعة أشخاص فى مستشفى سانت فرانسيس بتولسا يوم الأربعاء، ألقى باللوم على طبيب فى المنشأة فى الألم المستمر بعد جراحة فى الظهر وتعهد بقتله وأى شخص يعترض طريقه.

وقال رئيس شرطة تولسا ويندل فرانكلين للصحفيين، إن الجانى ويدعى "مايكل لويس" اشترى سلاحا من طراز إيه أر-15 قبل حوالى ساعة من الهجوم، الذى أسفر عن مقتل طبيبين بالمستشفى وهما بريستون فيليبس وستيفانى هوسن، وتم الكشف عن هوية الضحيتين الأخريين وهما أماندا جلين، موظفة استقبال، وويليام لوف، الذى قالت عائلته إنه كان يرافق زوجته فى موعد طبى بالمستشفى.

وقال فرانكلين إنه فى 19 مايو، توجه لويس (الجانى) 45 عاما، إلى المستشفى لإجراء جراحة فى الظهر، وكان فيليبس هو طبيب العمليات، وبعد خروج لويس من المستشفى 24 مايو، اتصل عدة مرات فى الأيام التالية، واشتكى من الألم وطلب العلاج، وفى يوم الثلاثاء، قبل يوم واحد من إطلاق النار، أجرى فيليبس متابعة لمريضه، فى اليوم التالى، اتصل لويس مرة أخرى للتعبير عن عدم ارتياحه وطلب مساعدة إضافية - التى لم تكشف عنها الشرطة.

ثم فى الساعة الثانية بعد الظهر يوم الأربعاء، اشترى لويس ما وصفه فرانكلين بأنه "بندقية من طراز إيه أر 15 وذهب إلى المستشفى، مسلحا أيضا بمسدس من عيار 40 اشتراه من متجر رهن يوم الأحد، وقال فرانكلين إن كلا السلاحين تم شراؤهما بشكل قانونى.

وقالت السلطات إنها عثرت على 37 رصاصة فى المستشفى - 30 من بندقية طراز "إيه أر-15" وسبعة من المسدس، وأخبر فرانكلين المراسلين أن الشرطة عثرت على خطاب كان يحمله المسلح يشرح بالتفصيل كيف كان "يقتل الدكتور فيليبس وأى شخص يعترض طريقه".

وقال فرانكلين: "لقد ألقى باللوم على دكتور فيليبس فى الألم المستمر الناتج عن الجراحة".

جاء إطلاق النار فى الوقت الذى تشهد فيه أمريكا العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية الأخيرة التى جددت الدعوات لتشديد قوانين السيطرة على الأسلحة.