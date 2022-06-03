الولايات المتحدة تعلن تسليم حاكم ولاية مكسيكية سابق لاتهامه بالفساد

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أن "سيزار دوارتى جاكيز" والذى كان حاكما سابقا لولاية "تشيهواهوا" الحدودية قد سلمته واشنطن إلى مكسيكو سيتى لمواجهة اتهامات مالية.
ومن جانبها، أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم، أن سيزار سوف يواجه اتهامات بالتآمر إلى جانب الاختلاس فى المكسيك.
وحسب "ايه بى سى نيوز"، فإن التهم تشمل اختلاس 5 ملايين دولار خلال فترة ولاية سيزار (2010-2016).
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