روسيا: ينبغى على أوكرانيا إزالة الألغام من موانئ تصدير الحبوب

جدة - نرمين السيد - قال الممثل الدائم للاتحاد الروسى لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا للصحفيين يوم الخميس أن روسيا مستعدة لمناقشة فرص تصدير الحبوب الأوكرانية، ولكن ينبغى على أوكرانيا إزالة الألغام من الممرات المائية الساحلية والموانئ التى كانت تغلقها.





وأضاف نيبينزيا فى بيانه للأمم المتحدة الذى نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "لا أعرف إلى أى مدى تعكس هذه المنشورات الواقع". ومضى قائلا: "هناك الكثير من التكهنات حول تصدير [الحبوب]، يقوم الأوروبيون بإنشاء ما يسمى بممرات التضامن، فى محاولة لتصدير الحبوب الأوكرانية برا، على الرغم من أن هذا ليس فعالا للغاية." وتابع الدبلوماسى: "هناك من يتحدث عن إنشاء بعض المراكز، وهناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع". وأضاف: "قلنا اننا مستعدون لبحث هذه القضية ولكن هناك شروط لتطبيقها مثل إزالة الألغام من قبل الجانب الأوكرانى من المياه الساحلية والموانئ التى يغلقها".

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