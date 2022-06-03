واشنطن: مغادرة السلع الزراعية الحيوية أوكرانيا ضرورى لتوفير إمدادات الغذاء

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن ونظيرته البريطانية ليز تروس، بحسب بيان صحفى نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس.

وشدد الجانبان - بحسب البيان - على الحاجة الملحة لمواصلة دعم أوكرانيا، بما فى ذلك المساعدات الإنسانية والأمنية الحيوية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، مجددا، أهمية الوحدة عبر الأطلسى.

وناقش وزيرا الخارجية أهمية تحقيق السلام والازدهار فى أيرلندا الشمالية، كما شجع بلينكن على استمرار الحوار بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد.

وناقش بلينكن وتروس سبل الاستعداد لمواجهة الأوبئة.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى على أهمية زيادة التمويل للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، مؤكدا الدور الحاسم الذى يلعبه الصندوق فى تعزيز النظم الصحية ومكافحة تلك الأمراض فى جميع أنحاء العالم.