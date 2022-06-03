الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بتجديد الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفى اليومى من المقر الدائم بنيويورك: "يرحب الأمين العام ترحيبا حارا بالأخبار الإيجابية التى سمعناها عن اليمن هذا الصباح"، وفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة.

وأوضح أن الأمم المتحدة تتعامل مع النزاع فى اليمن لمدة طويلة، وقال "أعتقد أننا بحاجة إلى أن نستمر فى إظهار التصميم للإضافة على اللبنات الأساسية التى تمكنا من إنشائها مع الأطراف".

وأشار إلى أن التوصل إلى الهدنة الأولى لمدة شهرين، والآن تجديدها لشهرين إضافيين، "هذا كله زخم إيجابى وأخبار جيدة لشعب اليمن الذى عانى كثيرا فى هذه الأزمة التى صنعها الإنسان"، وأكد أن المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج "سيواصل الآن جهوده لترسيخ المكاسب التى نشهدها بالفعل".

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، قد أعلن أن الأطراف اليمنية استجابت بشكل إيجابى لاقتراح الأمم المتحدة تجديد الهدنة لشهرين إضافيين.

وبذلك تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم الموافق 2 يونيو فى تمام الساعة 7 مساء بتوقيت اليمن.

وفى بيان منفصل، رحب صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالإعلان عن موافقة أطراف النزاع فى اليمن على اقتراح الأمم المتحدة القاضى بتجديد الهدنة.

وقال فيليب دوميل، ممثل اليونيسف فى اليمن: "سيؤثر تجديد الهدنة بشكل إيجابى على سلامة ورفاهية الأطفال وعائلاتهم فى اليمن، بعد سنوات طويلة من المعاناة".

وأعرب عن أمله فى أن يؤدى هذا إلى سلام دائم فى اليمن، وقال "هذه هى الطريقة الوحيدة لإنقاذ حياة الأطفال ومنع المزيد من البؤس والحزن للأسر العالقة فى هذا الصراع".