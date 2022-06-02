“توداي” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية والتي ينتظرها الآن أعداد كبيرة من الطلاب في كل الادارات التعليمية، كما يهتم أولياء أمور الطلبة، بمعرفة نتيجة الشهادة الأعدادية، حيث كانت انتهت امتحانات الصف الثالث الاعدادي في جميع المحافظات وبدأ بعد ذلك جميع كنترولات الاعدادية، في تصحيج أوراق الاجابات الخاصة بالطلبة، وسيتم خلال أيام قليلة اعلان نتائج الاعدادية.
وسيقوم محافظ الشرقية باعتماد نتائج الطلاب، وذلك فور الانتهاء من مراجعتها، واعداد كشوف الناجحين، حيث سيتم الإعلان عن نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية العامة 2022، وذلك علي كافة الادارات التعليمية في الشرقيه، حيث يقوم حالياً كنترول الاعدادية التابع لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والخاص بتصحيح أوراق الطلاب، والانتهاء منها في أقرب فرصة وسوف يشمل كافة الادارات التعليمي ، وسيتم نشر النتائج عبر الإنترنت، من خلال دخول الطالب برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
قريبا سيتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، حيث صرح مصدر داخل مديرية التربية التعليم، انه قد اقترب الانتهاء من التصحيحات لجميع الاوراق الامتحانية، وتتم حاالياً المراجعات ومراقبة الدرجات، ولم يتحدد رسمياً موعد ظهورنتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية، ولكن خلال الساعات القادمة سوف يتضح الأمر، كانت امتحانات الصف الثالث الاعدادية، في كافة المدارس الاعدادي، قد انتهت الاسبوع الماضي يوم الخميس 26 مايو 2022.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
تستعد مديرية التربية والتعليم التي تتبع محافظة الشرقيلة، من أجل إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية وذلك خلال الساعات القادمة وبعد أن يتم اعتماد نتيجة اعدادية الشرقية، عليك أن تقوم بعمل الخطوات التالية:
- علي الطالب أو ولي الأمر أن يدخل رابط البوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية
- بعد ذلك قم بالنقر فوق الرمز من أجل اللتحقق من نتائج الشهادة الأعدادية وذلك لعام 2022
- سيكون مطلوب ادخال البيانات الكاملة للاسم أو رقم جلوس الطالب
- ثم انقر وسوف يتم عرض نتائج الاعدادية محافظة الشرقية
سيتوفر عبر موقع ثقفني الفرصة للاطلاع علي نتائج المرحلة الاعدادية لجميع الطلاب في محافظة الشرقية، وذلك في الرابط أسفل المقال بادخال رقم الجلوس.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022
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