نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة إصدار لوحة مركبة في السعودية وقيمة نقل ملكية مركبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم إصدار لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية, من ضمن المصاريف التي يتم دفعها للمركبات المتواجدة في المملكة العربية السعودية هي مصاريف إصدار لوحة للمركبة , ويجب أن تحتوي كل مركبة علي لوحة لتكون بمثابة تعريف للمركبة وحتي إذا حدث أي حادث أو أي شيء آخر فيتم أخذ رقم اللوحة من قبل إدارة المرور السعودي للتحقيق في هذا الحادث.

رسوم إصدار لوحة مركبة في المملكة العربية السعودية

هناك بعض المبالغ التي يتم دفعها من قبل صاحب المركبة من أجل الحصول علي لوحة للمركبة الخاصة به, ويجب أن تحتوي المركبة علي لوحة حتي تستطيع السير بشكل قانوني في شوارع ومحافظات المملكة العربية السعودية.

تبلغ رسوم إصدار لوحة مركبة خاصة مبلغ مائة ريال سعودي ونفس المبلغ يتم دفعه عند تجديد لوحة المركبة.

بينما تبلغ رسوم إصدار لوحة مركبة نقل خاص مبلغ مائة ريال سعودي ويتم دفع نفس المبلغ عند التجديد.

أما باقي لوح المركبات بأنواعها والتي تتمثل في لوحة حافلة خاصة ولوحة مركبة أجرة, لوحة مركبة نقل عام, لوحة مركبة عامة, لوحة مركبة دراجة نارية, لوحة مركبة أشغال عامة, لوحة مؤقتة, لوحة تصدير لوحة مقطورة أو نصف مقطورة فيتم دفع مبلغ مائة ريال سعودي مقابل الحصول علي هذه اللوحة, وأيضاً يتم دفع مبلغ مائة ريال سعودي عند انتهاء صلاحية اللوحة والرغبة في تجديدها.

رسوم نقل ملكية مركبة في المملكة العربية السعودية

هناك أشخاص يرغبون في أن يقوموا بنقل ملكية المركبة الخاصة بهم وذلك لأنهم قاموا ببيعها أو اهدائها إلي أي شخص ويرغبون في تغيير ملكيتها, ليتم توضيح رسوم نقل ملكية المركبات بكل أنواعها.