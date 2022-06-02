أوكرانيا تدعو الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتجنب أزمة الغذاء العالمية

جدة - نرمين السيد - وقال شميهال، فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حسب ما نقلته عبر موقعها الالكترونى، اليوم الخميس: "إذا لم نجد حلا لهذا التحدى، فعندئذ سيواجه العالم مشاكل وأزمات غذائية فى كثير من البلدان".

وأضاف أن أزمة الغذاء هدف متعمد لموسكو، قائلا: "ندرك بشكل واضح تماما أنهم يفعلون ذلك عن قصد تماما".

وأفاد بأنه على ما يبدو أنه ليس هنالك سوى القليل من الخيارات الجيدة لحل هذه الأزمة على المدى القريب، لافتا إلى أن معظم الموانئ فى دول الاتحاد الأوروبى القريبة من أوكرانيا ليس لديها القدرة على التعامل مع شحنات الحبوب بالحجم الذى تتعامل معه أوكرانيا.

واستدرك قائلا إنه يمكن لدول البلطيق التعامل مع كميات أكبر بكثير، ولكن نقل الحبوب الأوكرانية هناك برا عبر بولندا يعنى أنه يجب نقل الشحنات بواسطة الرافعات إلى قطارات مختلفة نظرا لاختلاف أبعاد قضبان السكك الحديدية الأوكرانية عن البولندية، مضيفا أنه يجب تكرار نفس العملية المعقدة عند دخول ليتوانيا.

وأشار شميهال إلى أن الأمم المتحدة عرضت التوسط فى صفقة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى دول البلطيق عبر بيلاروسيا، وهى الجارة التى ظل زعيمها الاستبدادى ألكسندر لوكاشينكو حليفا قويا لروسيا طوال الحرب، إلا أن كييف رفضت العرض، على حد قوله.

ولفت إلى أن الحلول الأخرى محفوفة بالمخاطر، موضحا أن عملية إنقاذ دولية تشمل سفن حربية ترافق السفن التجارية الأوكرانية إلى خارج أوديسا قد تؤدى إلى هجوم روسى وستكون عرضة للألغام الموضوعة كرادع ضد هجوم روسى محتمل على المدينة الساحلية.

وفى الوقت نفسه، أكد شميهال أنه على الرغم من استمرار الحرب وصعوبة إبرام صفقة مع روسيا، إلا أن الأزمة يمكن حلها، قائلا: "نحن متفائلون... ولكننا نحتاج الى دعم دولى".

ووفقا لرئيس الوزراء الأوكرانى، يجب أن يمتد هذا الدعم الدولى إلى ما هو أبعد من جهود حل أزمة الحبوب. وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى إمدادات أكبر بكثير من الأسلحة الثقيلة من الغرب، بما فى ذلك الصواريخ المضادة للسفن والدبابات وراجمات الصواريخ الأمريكية متعددة الإطلاق ومئات من قطع مدفعية الهاوتزر لمواجهة التقدم الروسى الزاحف شرق أوكرانيا.

كما أشار رئيس الوزراء الأوكرانى إلى أن الهجمات الأخيرة على منطقة بيلجورود الروسية، عبر الحدود مع أوكرانيا، كانت استفزازات روسية تهدف إلى الإيقاع بأوكرانيا وخلق ذريعة للتصعيد تصل إلى شن ضربة نووية محتملة.

وقال إن أوكرانيا تتفهم المخاطر وليس لديها خطط لاستهداف روسيا بالأسلحة التى يزودها بها الغرب، مضيفا: "ليس لدينا أى نية على الإطلاق لمهاجمة الأراضى الروسية. لدينا حلم لتحرير أراضينا ووقف هذه الحرب".