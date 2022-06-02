يونيسيف: 5 آلاف هجمة نفذت على المرافق التعليمية بمناطق النزاع خلال عامين

جدة - نرمين السيد - ذكر تقرير عالمى حول التعليم أن هناك أكثر من 5 آلاف هجوم استهدفت المرافق التعليمية على مدار العامين الماضيين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تلك الهجمات زادت وتيرتها خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.





وذكر التقرير الذى أصدره صندوق "التعليم لا ينتظر" الذى أطلقته منظمة اليونيسيف وشركاؤها والذى جاء بعنوان "التعليم تحت الهجوم 2022" وأطلقه الشريك الاستراتيجى "التحالف العالمى لحماية التعليم من الهجمات" أن أكثر من 9 آلاف طالب ومعلم وباحث أُصيبوا أو قتلوا فى العامين الماضيين، وفقا للموقع الرسمى للأمم المتحدة اليوم الخميس.

وأوضح التقرير أنه خلال عامى 2020 و2021 نفذ أكثر من 5 آلاف هجوم منفصل على المدارس أو الجامعات، أو تم استخدام المبانى التعليمية لأغراض عسكرية، ويكشف معدو التقرير النقاب عن أن عدد الهجمات على التعليم وكذلك الاستيلاء العسكرى على المبانى التعليمية زاد بمقدار الثلث بين عامى 2019 و2020.

ووفقا لصندوق "التعليم لا ينتظر"، تمثل هذه زيادة كبيرة فى الهجمات على المرافق التعليمية عبر العامين الماضيين.

واستمرت على مدار عقود الهجمات على المدارس والمعلمين والطلاب فى أماكن متعددة مع الإفلات من العقاب وعدم المساءلة.

وقالت مديرة صندوق "التعليم لا ينتظر"، ياسمين شريف، فى بيان: "يجب علينا معالجة هذه الأزمة على الفور من خلال ضمان الالتزام بإعلان المدارس الآمنة، الذى يعتمد على القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان".

وأشارت إلى الحاجة إلى وضع حد للهجمات على المدارس، وفرض القانون الدولى ودعم البلدان المتضررة بالموارد المالية التى تحتاج إليها، لتزويد الأطفال والشباب بالحماية من الهجمات وحماية حقهم الإنسانى الأصيل فى التعليم، والنمو والازدهار فى بيئات تعليمية آمنة ومحمية.

وقالت شريف: "من خلال تعطيل وصول الأطفال إلى التعليم، تعرض هذه الهجمات الشنيعة الأطفال واليافعين لخطر جسيم على حياتهم، إما القتل أو التسبب فى إعاقات مدى الحياة، مع تعريضهم أيضا للعنف القائم على النوع الاجتماعى، والاتجار والاعتداء الجنسى، والتجنيد فى الجماعات المسلحة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسانية - وليس أقلها حقهم فى التعليم".