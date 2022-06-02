وزراء الإمارات ومصر والأردن يناقشون آليات الشراكة الصناعية

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن الوزراء الثلاثة بحثوا عدداً من الموضوعات الخاصة بالشراكة وآليات تنفيذها فى ضوء الاتفاق الذى تم بين الدول الثلاث والعمل على تسريع الإجراءات بناء على الأولويات التى تضمنتها الشراكة.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية تم مناقشة إجراءات حوكمة هذه الشراكة وآليات عملها والاتفاق على مهام اللجنة العليا واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها وتحديد المجموعات القطاعية واناطة اللجنة التنفيذية بوكلاء وزارات الصناعة فى الدول الثلاث لوضع الأسس وخطط العمل الخاصة بمجموعات عمل القطاعات للمجالات الخمسة التى تعنى بها المبادرة على المدى القصير وهى الزراعة والغذاء والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والكيماويات والبلاستيك.
وأكد الوزراء حرصهم على تسريع إجراءات تنفيذ الشراكة بما يخدم مصالح البلدان الشقيقة الثلاثة ويساهم بتعزيز التعاون الاقتصادى فيما بينها والإيعاز للجنة التنفيذية للاجتماع خلال الأسبوع المقبل لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة وآلية إدماج وتشبيك القطاع الخاص فى البلدان الثلاثة، فيما بينها فى المجالات التى تم تحديدها لدى اطلاق الشراكة.
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