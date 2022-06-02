الحكومة الأردنية تستدين 300 مليون دولار كأذونات خزينة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 2 يونيو 2022 11:04 مساءً - دوت الخليج :- كشفت بيانات البنك المركزي الأردني، عن استدانة الحكومة 300 مليون دولار كأوذونات خزينة.
ووفقاً للبنك المركزي، فإن نتائج المزاد على الإصدار رقم (02/2022 ) بقيمة (300) مليون دولار أمريكي من أذونات الخزينة الأردنية بالدولار الامريكي والذي اقفل في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 31/05/2022 كانت كما يلي:
وأذونات الخزينة هي عبارة عن أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتتميز أذونات الخزينة مقارنة مع سندات الخزينة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الإسمية.
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