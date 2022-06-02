الأردن الأول عربيا في شفافية الموازنة العامة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 2 يونيو 2022 11:04 مساءً - دوت الخليج :- حافظ الأردن على المركز الأول عربياً في محور الشفافية (شفافية الموازنة العامة) ضمن مسح الموازنة المفتوحة (OBS) للسنه المالية 2021.

وحصل الأردن على درجة 61 من 100 متخطياً المعدل العالمي الذي بلغ 45 من 100، بحسب منظمة الشركاء -الأردن بالتعاون مع مؤسسة شراكة الموازنة الدولية، والتي قامت بهذا المسح.

وعلى المستوى العالمي، فقد حل الأردن في مؤشر شفافية الموازنة العامة في المرتبة 32 عالمياً ضمن الـ 120 بلداً التي شملها المسح.

وفي محور المشاركة العامة في إعداد الموازنة الوطنية واصل الأردن تراجعه في هذه النسخة ليحصل على درجة4 من 100 بعد ان كانت درجته 7 من 100 في النسخة الماضية، ليحل في المركز الرابع عربياً بعد كل من مصر وتونس والمغرب ، وفق بترا .

أما فيما يخص محور الرقابة على الموازنة، فقد سجل الأردن درجة مركبة بلغت 39 من 100 تمثل الرقابة التشريعية (44 من 100) ورقابة ديوان المحاسبة (22 من 100) في حين سجل 43 من 100 في النسخة الماضية.

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