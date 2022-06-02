طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين جدة المدينة أونلاين وأسعار التذاكر 2022

يُفضّل كثير من حجاج بيت الله الحرام، حجز تذاكر قطار الحرمين جدة المدينة أونلاين، نظرًا للمميزات التي يُوفرها هذا القطار خلال هذه الرحلة القصيرة التي تستغرق نصف المدة بأي وسيلة أخرى، وبالتالي فهو يوفر الوقت كما يوفر النقود، بالإضافة إلى أفضل الخدمات، لذا يفضله كثير من المواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، ويُسهل المرور عبر 5 محطّات هي مكة المكرمة، ووسط جدة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، ومدينة الملك عبد الله، والمدينة المنورة.

طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين جدة المدينة أونلاين 2022

ومن الممكن حجز تذاكر قطار الحرمين جدة المدينة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للقطار السريع، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي بشكل صحيح:

التسجيل في الموقع الإلكتروني للقطار السريع. الضغط على كلمة حجز جديد. توضيح نوع التذكرة التي نرغب في حجزها، سواء ذهاب أو عودة. وتوضيح الدرجة المطلوبة في السفر، سواء سياحية أو رجال أعمال. تدوين تاريخ الرحلة المطلوبة، وتحديد عدد الأفراد المسافرين. استكمال البيانات، وننقر على دفع ثمن الرحلة.

ما هي أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع؟

وتتحدد أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع وفق درجاته المختلفة، وهي على النحو التالي:

سعر التذكرة لرجال الأعمال من مكة إلى جدة 50 ريالا سعوديا.

سعر التذكرة لأصحاب الدرجة الاقتصادية من مكة لجدة 40 ريالا سعوديا.

تبلغ تكلفة السفر الاقتصادي لرجال الاعمال من مكة إلى المدينة 110 ريالات سعودي.

وتكلفة السفر للدرجة الاقتصادية من مكة للمدينة 85 ريالا سعوديا.

أما سعر التذكرة لرجال الأعمال من مكة إلى المدينة ٢٥٠ ريالا سعوديا و١٥٠ ريالا سعوديا للدرجة الاقتصادية.

كما أن السفر لرجال الأعمال من مدينة جدة إلى المدينة ٢١٠ ريالات سعودي و١٢٥ ريالا سعوديًّا.

ما هي مميزات قطار الحرمين السريع؟

ويشمل قطار الحرمين السريع على عدد من المميزات الخاصة، وهي كالاتي: