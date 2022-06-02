“ظهرت رسميا” نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاولPDF على موقع http://epedu.gov.iq/

نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول 2022 من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى فى كل المحافظات بالرقم الامتحانى ، اليكم الان نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى جميع المحافظات بعد ان تم الانتهاء من اداء الاختبارات فى كل المحافظات فى العراق بدء الطلاب فى الاستفسار حول موعد ظهور نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى العراق حيث اعلن بشكل رسمى عن نشر نتائج كل المراحل التعليمية فى العراق على الموقع ذاته من اجل ضمان سلامة كل الطلاب من التزاحم فى المدارس من اجل الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

طرق معرفة نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

نرصد لكم الان طرق معرفة نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق الدور الاول لعام 2022 على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم فى كل المحافظات حيث من المؤكد اعلان النتائج هناك على الانترنت بمجرد الانتهاء من تصحيح الاوراق فى كل المديريات التعليمية فى العراق وعلى موقعكم ثقفنى نيوز نواصل نشر الطريقة المباشرة للحصول على النتائج بشكل سريع ومبسط والجدير بالذكر بان هذه النتائج التى ستعلن على الانترنت ستكون بيان نجاح رسمى للطالب واليكم الان الطريقة

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ثم يقوم بالنقر على ، فوق علامة التبويب “نتائج الطلاب”.

بعد ذلك تختار نتائج الصف السادس الابتدائى .

تم يتم تحديد مقاطعتك ومدينتك.

أدخل رقم الامتحانى الخاص بك .

في الخطوة الأخيرة ، انقر فوق علامة التبويب “استفسار”.

يمكنك أيضًا طباعة ورقة الدرجات لأنها تعتبر وثيقة رسمية لنجاح الطالب.

الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائى فى العراق

ينتظر كل الطلاب واولياء الامور اعلان نتائج الصف السادس الابتدائى على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم العراقى بعد ابداء بعض الاراء حول صعوبة امتحانات الصف السادس الابتدائى فى العراق بعد ان تم الانتهاء منها فى الفترة الماضية لذلك ينتاب بعض القلق لدى الطلاب من اجل معرفة نتائجهم .