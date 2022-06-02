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عمر شويل - جدة نبذة عن تأسيس بنك الراجحي، بنك الراجحي من اشهر البنوك الاسلامية الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويقوم بنك الراجحي السعودي بتقديم العديد من الخدمات للعملاء السعوديين، ومن ضمن تلك الخدمات إعطاء القروض، صرف الحولات البنكية، سحب وإيداع الاموال، والعديد من الخدمات الاخري، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم كافة التفاصيل عن مصرف الراجحي السعودي، بالاضافة إلى ذلك كيفية التقديم على قرض، وكذلك طريقة تسديده، فتابعونا.

نبذة عن تأسيس بنك الراجحي

تأسس البنك عام 1957، يقدم مجموعة متنوعة من الخدمات مثل الإقراض العقاري وتكوين القروض.

بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من خدمات العملاء مثل بطاقات الائتمان وفتح الحسابات الجارية والتمويل الشخصي وخصومات البطاقات وجميع أنواع الخدمات المالية.

يعتبر مصرف الراجحي من أهم البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية لما يتمتع به من مزايا عديدة منها الخبرة في العمل المصرفي.

تم افتتاح أول فرع للبنك في الرياض على أساس مبادئ الإنفاق الإسلامي.

خطوات التقديم على قرض من بنك الراجحي

للتقدم بطلب للحصول على قرض من مصرف الراجحي، عليك القيام بعدة خطوات تتلخص فيما يلي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

أيضا يرجى تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك للمقيمين في المملكة العربية السعودية ونسخة من الإقامة للمقيمين.

يرجى تقديم نسخة من خلفيتك التعليمية.

علاوة على ذلك يرجى تقديم خطاب من مكان عملك يوضح نوع العمل والراتب الشهري.

نحن نقدم مكتب مساعدة لجميع أنواع القروض المقدمة ونرد على أي استفسارات متعلقة بالقرض.

كذلك إمكانية معرفة تكلفة القرض وتكلفة الأقساط باستخدام حاسبة الأسعار.

برنامج التمويل الشخصي

برنامج التمويل الشخصي هو برنامج متوافق مع الشريعة الإسلامية يساعد العملاء على تغطية جميع احتياجاتهم المالية عن طريق شراء الأسهم من بنك الراجحي، ثم تلقي النقد من بيع الأسهم.

مميزات برنامج التمويل الشخصي

يوجد في برنامج التمويل الشخصي العديد من الميزات التي تساعد العملاء على الاستفادة منه، ومن هذه الميزات:

يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويمنح العملاء حرية التصرف من خلال بيع البضائع وبيع الأسهم بالتقسيط للمشترين.

أيضا تمويل يصل إلى 50،000 ريال سعودي، هذا هو 30 ضعف راتب القطاع العام و 25 ضعف راتب القطاع الخاص.

نحن نقدم التأمين التكافلي على الحياة.

كذلك يصل التمويل إلى 96 شهرًا في القطاع العام ويصل إلى 84 شهرًا في القطاع الخاص.

إمكانية الجمع بين جميع الالتزامات على أقساط شهر واحد، كما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

طريقة تسديد قروض بنك الراجحي

هناك طرق عديدة لسداد قرض مصرف الراجحي، ومن أهمها:

طريقة المبلغ الغير مدفوع

من خلاله، يتم دفع أصل القرض نقدًا بنفس مبلغ دفع تكاليف الفائدة كل عام، اعتمادًا على القيمة المتبقية غير المدفوعة من قيمة العرض الأصلي.

طريقة عدم توافر فترة سماح

يجب سداد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه بنفس المبلغ كل عام دون إذن لتحديد مبلغ الأقساط.