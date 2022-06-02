نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 المثني وكربلاء وجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 لتربية المثني التي تم رفعها منذ دقائق قليلة على العديد من المواقع الإلكترونية، لذا نقدم لكم من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول بعدة خطوات بسيطة جداً، كشفت أحداث التقارير الواردة من وزارة التعليم العراقية أن نسبة النجاح هذا العام تفوق معظم الأعوام الماضية خاصة في المحافظات التالية (كربلاء ، بغداد، البصرة، ميسان، المنثي، السليمانية، النجف) وعدة محافظات عراقية أخري.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 لتربية المثني

يتمكن طلاب وطالبات وأولياء أمور الطلبة والطالبات اليوم الحصول على النتائج النهائية للدور الأول (السادس الابتدائي) عبر القيام بتنفيذ عدة خطوات غاية في الأهمية جاءت هذه الخطوات كالتالي:

الذهاب في البداية إلي موقع نتائج الصف السادس الابتدائي. تحديد اسم المحافظة من بين القائمة المنسلدلة والتي يجب عليك فيها اختيار (المثنى). ستجد بجوار المحافظة الحالة تم رفع النتيجة. قم بالضغط على أيقونة تنزيل.

موقع نتائجنا نتائج الدور الأول السادس الابتدائي 2022

يقدم موقع نتائجنا نتيجة 6 ابتدائي الدور الأول اليوم بعد أن أعلنت الكثير من المحافظات العراقية الانتهاء من تصحيح نماذج الامتحانات خلال الفترة الماضية حيث أبرز المحافظات العراقية التي أعلنت رسمياً عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2022 هي كل من التالي:

محافظة الكرخ 1.

الكرخ 3.

محافظة الرصافة 1.

دهوك.

المثنى.

فيما تشهد الساعات القليلة القادمة الانتهاء من رفع جميع درجات الطلبة علي موقع ناجح، حيث توضح النتيجة البيانات التالية ( اسم المدرسة، رقم التلميذ، اسم التلميذ) ودرجات المواد الدراسية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الانجليزية، الرياضيات، العلوم) النتيجة والمجموع والمعدل.

رابط نتيجة السادس ابتدائي الدور الاول المثني

يتمكن الطلاب والطالبات الآن الدخول علي رابط نتائج السادس ابتدائي والحصول علي النتيجة كاملة علي صيغة pdf حيث تم اعتماد النتيجة رسميا من قبل مدير فحص الدراسة الابتدائية جليل خليل نعيمة وذلك منذ ساعات قليلة، حيث يتوجب علي الطلبة أما التمرير إلى اسفل حتي الوصول إلى اسم الطالب والتعرف علي نتيجته أو اختيار أيقونة العدسة وكتابة اسم الطالب أو رقم الطالب والضغط علي بحث.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2022 لتربية المثني متاحه الآن مبرووووك النجاح.

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