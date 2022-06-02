روسيا تهدد بقصف مراكز اتخاذ القرار داخل كييف وخارجها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 10:27 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إنه إذا استخدمت أوكرانيا أسلحة ضد أهداف روسية، فلن يكون أمام القوات المسلحة الروسية خيار سوى قصف مراكز صنع القرار.

وحسب وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، قال ميدفيديف: "إذا استخدمت هذه الأسلحة ضد الأراضي الروسية، فلن يكون أمام القوات المسلحة لبلدنا خيار سوى قصف مراكز صنع القرار".

وقال ميدفيديف: “عليك أن تفهم أن مراكز اتخاذ القرار النهائي في هذه الحالة، للأسف، ليست موجودة في كييف. لذلك، هذا، بالطبع، تهديد يجب أن يؤخذ في الاعتبار”.