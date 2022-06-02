Link نتائجنا إستخراج نتائج الثالث المتوسط خارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحانى عموم محافظات العراق

رابط موقع نتائجنا استخراج نتائج الثالث المتوسط خارجي 2022 حيث تزداد مؤشرات البحث في هذا التوقيت من قبل الطلاب وأولياء الأمور للتعرف على نتائج امتحانات العام الدراسي الجاري 2022 لطلاب الصف الثالث المتوسط خارجي، وذلك لكونها واحدة من أهم النتائج في جميع أنحاء العراق بشكل عام، والتي يرغب الطلاب في التعرف عليها لكي يتم الاطئمان بعدما تم الانتهاء من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة وعلى الفور قد بدأت عمليات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع لجان ومراكز التصحيح، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 في العراق وكيفية الاستعلام عن النتيجة.

رابط موقع نتائجنا استخراج نتائج الثالث المتوسط خارجي 2022

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا طرح نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط 2022 الخارجي إلكترونيا، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رصد نتائج الطلاب واعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، حيث يتم الإعلان عن النتائج من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وأكدت أيضا على طرح نتائج الطلاب من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة والخاص بطرح نتائج الطلاب في جميع المراحل الدراسية بشكل عام، ليتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الولوج من قبل الطالب أو ولي الأمر إلى، موقع وزارة التربية والتعليم أو موقع نتائجنا الإلكتروني.

يتم اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

يتم تحديد نتائج الصف الثالث المتوسط خارجي 2022 في العراق.

اختيار إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ومن ثم اختيار أيقونة استخراج النتيجة لتظهر على الفور.

إعلان نتائج الثالث المتوسط خارجي 2022 في العراق

وبناء على تصريحات بعض المسؤولين داخل وزارة التربية والتعليم العراقية، فنجد أنه من المقرر أن يتم الإعلان رسميا عن نتائج انتخابات الصف الثالث المتوسط الخارجي في جميع المحافظات العراقية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما تم التأكيد أن نتائج الطلاب تمر بالمرحلة الأخيرة لها في هذا التوقيت بالتزامن مع اقتراب اعتماد النتيجة وطرحها إلكترونيا من خلال الموقع المفعل الخاص بالوزارة، وقد أشارت المصادر إلى أن نتائج الطلاب قد جاءت بمعدلات نجاح مرتفعة هذا العام.