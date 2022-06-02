أوبك : زيادة إنتاج النفط الخام بنحو 648 ألف برميل يوميا فى يوليو وأغسطس

جاء ذلك فى ختام الاجتماع الوزارى التاسع والعشرين للمجموعة عبر الفيديو، اليوم الخميس، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودى، وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسى.
وأشار الاجتماع وفقا للبيان الختامى إلى التوقعات بارتفاع استهلاك المصافى العالمية بعد الصيانة الموسمية، على خلفية إنهاء عمليات الإغلاق المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد فى المراكز الاقتصادية العالمية الرئيسية.
وأعاد البيان التأكيد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض، مشيرا إلى عقد الاجتماع الوزارى الثلاثين لمنظمة أوبك والحلفاء المستقلين فى 30 يونيو الجارى.
وكانت "أوبك" قد أكدت، الأربعاء الماضى، أن التعاون بين أعضائها والمنتجين المستقلين نجح فى مواجهة تحديات واسعة أحدثها أزمة وباء كورونا والعملية العسكرية فى أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاون سوف يستمر بوتيرة أقوى فى المستقبل.
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