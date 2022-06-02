سلطنة عمان ترحب بتجديد الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وثمنت السلطنة، فى بيان لوزارة الخارجية العمانية اليوم، أوردته وكالة الأنباء العمانية، استجابة الأطراف اليمنية لجهود الأمم المتحدة، معربة عن أملها بأن تهيئ هذه الخطوة المهمة ظروفا مناسبة لإنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة اليمنية.

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