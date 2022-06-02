الاتحاد الأوروبى يتبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية عن بعثة فرنسا، التى تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى حاليا، قولها، إن: "الاتحاد الأوروبى تبنى الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتى تشمل حظر ورادات النفط الروسى عن طريق البحر لخفض واردات النفط الروسية بنسبة 92% بحلول نهاية العام الجارى".
وأضافت البعثة الفرنسية: "أن العقوبات شملت أيضا حظر تصدير المواد الكيميائية والسلع عالية التقنية إلى روسيا، بجانب حظر بث 3 وسائل إعلام روسية داخل أراضى الاتحاد الأوروبى".
وتابعت أن: "العقوبات تضمنت كذلك استبعاد بنك فى جمهورية بيلاروس، و3 بنوك روسية، بينها بنك (سبيربنك) أكبر البنوك الروسية، من نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية".
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